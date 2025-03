Togo: La chasse est ouverte

Faure Gnassingbé, a pris part, lundi, à la danse traditionnelle des chasseurs Pya Hodo, une cérémonie emblématique de la préfecture de la Kozah.

Cet événement culturel, hautement symbolique, marque le début officiel de la saison de chasse et la clôture des rites funéraires en pays Kabyè.

Véritable héritage culturel, la danse des chasseurs Pya Hodo rassemble des chasseurs issus de différents cantons, fièrement équipés de leurs outils traditionnels de chasse. À travers des prestations de danses et de chants, ils célèbrent les valeurs de bravoure, de ténacité, d'endurance et d'habileté, des qualités essentielles pour les jeunes et les adultes qui participent à cette pratique ancestrale.

En exhibant les produits de leur chasse, les participants expriment également leur reconnaissance envers Dieu et les mânes des ancêtres pour l'abondance des récoltes. Cet événement s'inscrit ainsi dans un cycle naturel et spirituel, entre la fin des moissons et le début de la saison des pluies.

Les chasseurs et danseurs présents ont salué l'engagement du président Faure Gnassingbé pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel togolais. Sa présence à cette manifestation traditionnelle a été perçue comme un signe fort de son attachement aux racines culturelles du pays et de son souci de préserver les traditions ancestrales.

Ils lui ont rendu un hommage mérité, mettant en avant sa politique de paix et de sécurité, qui permet aux différentes cultures du pays de s'épanouir en toute quiétude.

Dans la région de la Kozah, la chasse traditionnelle intervient durant la période d'inactivité agricole, à mi-chemin entre les récoltes et le retour des pluies. Ce temps dédié à la chasse permet de renforcer les liens sociaux, tout en garantissant la perpétuation des pratiques ancestrales qui structurent la vie communautaire.

En participant à cet événement, le chef de l'Etat réaffirme son soutien aux traditions et son engagement à préserver l'identité culturelle du pays, tout en favorisant un développement harmonieux entre modernité et patrimoine ancestral.