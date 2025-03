Algérie: Le président de la République inaugure l'usine de dessalement de l'eau de mer 'Cap Djinet 2' à Boumerdes

Boumerdes — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, mardi dans la wilaya de Boumerdes, à l'inauguration de l'usine de dessalement de l'eau de mer "Cap Djinet 2", dotée d'une capacité de production de 300.000 m3/jour.

La cérémonie d'inauguration de cette importante infrastructure stratégique s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, ainsi que des responsables des entreprises nationales chargées de la réalisation et des autorités locales.

A cette occasion, le président de la République a suivi un exposé détaillé sur le déroulement des travaux et les étapes de réalisation de cette infrastructure vitale, qui s'étend sur une superficie de 18 hectares et assure l'approvisionnement en eau potable des habitants de la wilaya de Boumerdès et de plusieurs wilayas limitrophes.

La concrétisation de ce projet d'envergure s'inscrit dans le cadre du programme national, décidé par le président de la République pour la réalisation de cinq grandes stations de dessalement de l'eau de mer dans les wilayas d'El Tarf (Koudiet Eddraouche), de Béjaïa (Tighremt-Toudja), de Boumerdès (Cap Djinet), de Tipasa (Fouka) et d'Oran (Cap Blanc), d'une capacité de production de 300.000 m3/jour chacune, pour un coût avoisinant les 2,4 milliards de dollars.

Ces projets d'envergure, réalisés en un temps record grâce à des compétences nationales et à des technologies de pointe, ont pour objectif de renforcer la sécurité hydrique et de répondre aux besoins des citoyens en eau potable. Ils reflètent le saut qualitatif opéré par l'Algérie dans le domaine du renforcement de sa sécurité hydrique.