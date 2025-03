Algérie: Constantine - Commercialisation des stylos à insuline fabriqués localement 'avant fin Ramadhan'

Constantine — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a annoncé mardi à Constantine le lancement "avant la fin du mois du Ramadhan courant " de la commercialisation des stylos à insuline produits localement par les laboratoires du groupe Saïdal.

Dans une déclaration à la presse au terme de son inspection en compagnie du wali, Abdelkhalek Sayouda de l'unité de Saïdal dans la zone industrielle Palma, le ministre a affirmé que "l'Algérie a accompli de grands pas dans le domaine de la production pharmaceutique parvenant à un taux de couverture de 76,8 % par la production nationale", soulignant que la production locale de médicaments connaitra un nouveau souffle avec le lancement de la commercialisation des premières quantités de stylos à insuline produits par "conditionnement secondaire".

Et d'ajouter "l'on passera par la coopération avec un partenaire étranger à une étape plus évoluée dans la fabrication de ce type de médicament qu'est sa production intégrale et sa commercialisation locale avant la fin de l'année en cours 2025".

Il a également fait état de la disponibilité de plusieurs opérateurs et producteurs privés à se lancer dans le domaine de la production locale de l'insuline, indiquant que "l'Etat leur assurera le soutien et l'encouragement nécessaires afin de consolider la production nationale et de réduire le recours à l'importation".

Il a également souligné qu'il est prévu "au mois de septembre prochain" l'obtention par l'Algérie de la certification de niveau 3 accordée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui permettra d'exporter les produits pharmaceutiques, notamment vers les pays africains dans une première étape, affirmant que cette certification facilitera grandement l'enregistrement à l'échelle internationale des médicaments algériens de sorte à consolider les potentialités du pays pour la concurrence à l'échelle mondiale dans ce domaine.

Le ministre a visité au cours de sa tournée de travail l'usine Biogalenic dans la commune de Zighoud Youcef, l'annexe régionale de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques de la ville d'Ali Mendjeli et l'usine de l'Union pharmaceutique de production de médicaments dans la commune de Constantine où il s'est enquis des capacités de production de ces structures et de la conformité aux normes internationales de fabrication insistant sur la nécessité d'augmenter les capacités de production.