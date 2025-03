Algérie: Bordj Bou Arreridj - Réouverture du port sec de Tixter allégera la pression sur les ports et relancera les exportations dans la région

Bordj Bou Arreridj — La réouverture du port sec de la commune de Tixter (Bordj Bou Arreridj) permettra d'alléger la pression sur les ports et de redynamiser les exportations dans la région, a affirmé le ministre des Transports, Saïd Sayoud, mardi sur le site de cette infrastructure.

Sayoud, qui a supervisé la réouverture du port sec et remis la décision portant changement de dénomination de ce type de structure (de port sec à +zone d'espace+ placée sous le contrôle de la douane du port de Bejaia), aux côtés des ministres du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari, et du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a souligné que la réouverture de cet espace à Tixter intervient en exécution de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de mettre les ports secs à la disposition des ports publics afin de desserrer la pression sur ces derniers et d'améliorer les opérations de chargement et de déchargement.

Le ministre des Transports, qui était également accompagné du directeur général des Douanes algériennes, le général-major Abdelhafid Bakhouche, et du wali de Bordj Bou Arreridj, Kamel Nouicer, a ajouté que la réouverture de cette zone "permettra aux opérateurs économiques de la région des Hauts Plateaux de réduire les coûts de transport, que ce soit pour l'exportation de leurs produits ou l'importation de matières premières et ce, à travers l'utilisation de la voie ferrée, ce qui contribuera efficacement à restaurer la dynamique d'exportation de la région et à stimuler l'économie locale en particulier".

Il a salué "le travail d'équipe" entre le ministère des Transports, les Douanes et autres parties prenantes du gouvernement qui a permis d'atteindre cet objectif, avant de noter que des espaces analogues seront "bientôt rouverts dans plusieurs régions du pays".

La réouverture des ports secs est gérée par l'Etat et constitue une étape stratégique pour le développement de l'économie nationale et la facilitation du commerce intérieur et extérieur, a-t-il encore indiqué.

Cette installation "possède toutes les qualifications pour devenir un hub régional pour les exportations, car elle réunit tous les acteurs impliqués dans les opérations d'exportation, et peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'autant que son activité ne se limitera pas aux seuls conteneurs mais inclura toutes les marchandises au niveau des ports", a-t-il déclaré.

Pour sa part, M. Boukhari, précisant que la réouverture de cette même installation contribuera à éliminer la longue et coûteuse présence des navires en rade avant leur déchargement, a souligné que grâce à la position stratégique de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, et à ses infrastructures, elle est devenue un pôle logistique de premier ordre tout en faisant bénéficier les wilayas voisines de cette dynamique.

"L'objectif ultime des pouvoirs publics est de transformer notre pays en pôle de première importance en matière logistique", a-t-il également indiqué, soulignant que tous ces "investissements majeurs" confirment la réussite de la politique du président de la République dans ce domaine.

L'espace rouvert à Tixter est le premier du pays à disposer du plus grand terminal à conteneurs, d'une superficie de 20 hectares, dont 16 hectares sont exploités, 9 hectares étant dédiés à la réception d'environ 7.000 conteneurs et le reste de la superficie devant être consacré à des marchandises diverses.

Cet espace est également relié directement, par voie ferrée et par l'autoroute Est-ouest, avec les ports de Bejaia, d'Alger et de Skikda, a-t-on expliqué.

La délégation a inspecté les installations de la zone de chantier avant de superviser le déchargement d'un train de conteneurs en provenance du port de Bejaia.

Elle s'est ensuite rendue dans la zone de Dehsa (commune d'El Hammadia), au centre d'exportation du groupe Condor, spécialisé dans la fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques, pour donner le coup de starter d'une opération d'exportation d'une cargaison d'équipements électroménagers vers la Tunisie, la Jordanie et le Yémen.