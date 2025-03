Afrique: Assurer la paix et la sécurité dans le continent est l'une des principales priorités de l'UA - Amb. Youssouf Mandoha

Addis Ababa — Garantir la paix et la sécurité en Afrique est l'une des principales priorités de l'UA et nous sommes fiers des progrès accomplis par le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré l'ambassadeur de l'Union des Comores en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'UA, Youssouf Mandoha Assoumani.

L'Union africaine dirige l'élaboration des politiques et la mise en oeuvre des décisions visant à garantir que l'Afrique réalise l'aspiration 4 de l'Agenda 2063, qui prévoit « une Afrique pacifique et sûre », grâce à l'utilisation de mécanismes qui favorisent une approche axée sur le dialogue pour la prévention et la résolution des conflits et l'instauration d'une culture de la paix et de la tolérance chez les enfants et les jeunes d'Afrique par le biais de l'éducation à la paix.

Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopienne, l'ambassadeur de l'Union des Comores en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'UA, Youssouf Mandoha Assoumani, a déclaré que le continent était confronté à de nombreux défis et que le président sortant de la Commission avait toujours mis en place des stratégies pour parvenir à l'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire pacifique, prospère et jouant un rôle sur l'échiquier international.

Il a ajouté que l'Afrique est loin de faire taire les armes en général, mais que nous assistons à la fin des conflits interétatiques.

Selon l'ambassadeur, il s'agit d'une réalisation importante pour le continent, rappelant l'accord de Pretoria conclu par l'Éthiopie en vue d'une paix durable grâce à une cessation permanente des hostilités.

« Nous pouvons être fiers de l'évolution d'un certain nombre de difficultés que nous avons rencontrées, en particulier ici en Éthiopie, il y avait un problème, mais les Éthiopiens et les Africains eux-mêmes ont pu trouver une solution », a déclaré l'ambassadeur.

En ce qui concerne la résolution des problèmes africains par les Africains, l'ambassadeur Assoumani a réaffirmé que les Africains devaient résoudre leurs propres problèmes. Il a ajouté qu'en renforçant les partenariats entre les pays africains, tous les problèmes africains peuvent être résolus par les Africains.

Nous soutenons toute la mise en oeuvre des programmes déjà établis que nous appelons les projets phares de l'agenda 2063, a ajouté Assoumani.

Il félicite également le président sortant de l'Union africaine (UA) pour les progrès significatifs qu'il a accomplis dans la mise en oeuvre de l'« Agenda 2063 », qui est une vision à long terme pour le développement et l'unité du continent africain.