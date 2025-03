Afrique de l'Est: Les relations entre les Comores et l'Éthiopie doivent être renforcées pour atteindre un niveau plus élevé - Amb. Youssouf Mandoha

Addis Ababa — Les relations entre les Comores et l'Ethiopie sont très bonnes mais la coopération bilatérale doit être renforcée pour atteindre un niveau plus élevé, a déclaré l'ambassadeur de l'Union des Comores en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'UA, Youssouf Mandoha Assoumani.

Dans une interview exclusive accordée à l'agence des nouvelles éthiopienne, l'ambassadeur de l'Union des Comores en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'UA, Youssouf Mandoha Assoumani, a déclaré que les relations entre les Comores et l'Éthiopie sont très bonnes et qu'elles bénéficieraient aux deux pays si elles étaient renforcées.

Il convient de rappeler que l'ancien vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères de l'Éthiopie, Demek Mekonnen, était à Moroni, aux Comores, le 25 avril 2025, dans le cadre de la poursuite de sa visite dans quatre pays africains. Il a eu une discussion fructueuse avec le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, sur des questions bilatérales et continentales.

Afin de consolider les relations bilatérales, un protocole d'accord sur la formation d'une commission ministérielle mixte a également été signé entre les deux pays.

Il est également important de rappeler que le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a effectué une visite officielle en Éthiopie , le 07 février 2024 et a discuté avec le Premier ministre Abiy Ahmed sur le renforcement des liens entre les deux nations, de l'exploration des possibilités de coopération et de la résolution des problèmes continentaux et régionaux.

En ce qui concerne le développement en cours de l'Éthiopie, Assoumani est impressionné par les progrès remarquables de la ville d'Addis-Abeba soulignant les changements transformateurs observés dans la capitale en termes de développement des infrastructures.

Il a également déclaré qu'il a vu des progrès significatifs dans la ville en termes de transformation, d'urbanisation, de numérisation de la ville et de développement économique par rapport aux cinq dernières années.

« Je vis ici à Addis-Abeba depuis 14 ans, j'ai donc vu la transformation, l'urbanisation et la numérisation de la ville, c'est extraordinaire ».

Il a également félicité le gouvernement éthiopien pour ses réalisations remarquables.