Cameroun: Mpondo Ekon fait l'état des lieux de la protection des consommateurs dans un contexte de vie chère

Il est Président de la Coalition des Consommateurs camerounais CCC et c'est ex qualité qu'il a entretenu les représentants d'associations de défense des droits des consommateurs sur la protection des consommateurs. C'était au cours d'un forum organisé par Nestlé Cameroun en prélude à la célébration de la journée mondiale des droits des consommateurs célébrée chaque 15 mars. Les participants ont également eu l'opportunité de visiter l'usine, découvrir les activités de Nestlé Cameroun et d'avoir un aperçu des innovations récentes que l'entreprise a réalisées.

L'objectif de cet événement était non seulement d'entretenir les consommateurs sur l'état des lieux de la protection de leurs droits au Cameroun, mais également de discuter et de partager avec eux des solutions innovantes pour les aider à faire des choix éclairés pour leur santé et leur bien-être.

L'état des lieux au Cameroun est plutôt préoccupant. Le consommateur est en tout état de cause vulnérable face aux gros intérêts économiques des producteurs. C'est ce qui souligne la nécessité d'une protection qui s'applique à toutes les transactions relatives à la fourniture, la distribution, la vente, l'échange de technologies, de biens et de services portant sur la protection du consommateur.

Il était temps, et l'opportunité d'un forum certain. Sous le thème « Nestlé Cameroun à l'écoute des consommateurs », tenu à l'usine de Nestlé Cameroun à Bonaberi. Avec plus de 20 représentants d'associations de défense des droits des consommateurs, qui ont mis en lumière les besoins actuels des consommateurs en matière de produits de grande consommation. Pendant l'événement, Nestlé Cameroun a partagé avec les participants son engagement à fournir des solutions nutritionnelles accessibles et abordables pour la population, ainsi que son engagement à écouter et à répondre aux préoccupations des consommateurs.

Pour le prince Mpondo « Malgré l'abondant arsenal juridique et de nombreuses actions menées par les acteurs, les consommateurs camerounais demeurent très vulnérables. De nombreux problèmes rencontrés au quotidien en sont une parfaite illustration. Nombreux sont encore les défis qui méritent d'être relevés pour une protection optimale du Consommateur Camerounais.

Les secteurs avec le plus de problèmes sont répertoriés sur le graphe ci-dessous : Électricité : 27% Eau : 20% Santé:20% Alimentation : 17% Habitat: 12% Secteur pétrolier : 5% » Face à ce diagnostic préoccupant, et pour apporter des ameliorations dans le secteur de l'alimentation, L'Administrateur Général de Nestlé Cameroun, M. Aboubacar COULIBALY, s'est engagé « Chaque voix de consommateur compte pour Nestlé Cameroun. C'est en écoutant et en répondant aux commentaires des consommateurs que nous continuons à grandir et à nous améliorer. »

Finalement pour MPONDO EKON, « Les résultats de l'étude que j'ai présentés sont parfaitement alignés avec le forum organisé Page aujourd'hui par Nestlé Cameroun - écouter les consommateurs. Cette étude a révélé que les consommateurs camerounais ont trois préoccupations principales : le prix, la disponibilité et la qualité des produits et services dans le pays. »

Avec interpellation de Département ministériel en charge de la protection des consommateurs, le Conseil national de la Consommation, l'Agence de Régulation du secteur des Télécommunications, l'Agence de Régulation du secteur de l'Électricité, l'Agence des Normes et de la Qualité entre autres. Au secours pour les consommateurs.