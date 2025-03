Cameroun: La campagne de dons de livres de la fondation Meridianbet s'étend à travers le monde

Meridianbet, qui fait partie du Golden Matrix Group (NASDAQ : GMGI), renforce son engagement envers la culture et l'éducation avec une campagne de dons de livres à l'échelle régionale

Combler le fossé culturel dans les petites communautés

Le manque de financement des institutions culturelles a contraint de nombreuses petites bibliothèques et centres communautaires du monde entier à fermer leurs portes. Cependant, il existe aussi des histoires pleines d'espoir qui prouvent qu'un avenir différent est possible. L'une de ces histoires vient de Serbie, où une publication sur les réseaux sociaux a inspiré un changement positif, poussant la Fondation Meridianbet à agir.

En réponse, la fondation a lancé une grande campagne mondiale visant à soutenir les petites bibliothèques et à encourager les habitudes de lecture dans les communautés locales. Dans le cadre de cette campagne, les employés de Meridianbet ont collecté des livres qu'ils avaient lus et en ont fait don à de petites bibliothèques et centres culturels.

Un catalyseur pour une initiative régionale plus large

Ce succès local est devenu le point de départ d'une campagne régionale plus vaste menée par la Fondation Meridianbet. Dans le but de préserver les institutions culturelles, la campagne se concentrera sur l'équipement des petites bibliothèques avec une sélection diversifiée de livres et encouragera les communautés à se remettre à la lecture.

"La préservation des institutions culturelles est une question de grande importance pour la Fondation Meridianbet", a déclaré Stefan Todorović, responsable de la RSE mondiale de la Fondation Meridianbet. "Nos employés ont une fois de plus démontré leur volonté de contribuer. Un grand nombre de livres ont été collectés grâce à une campagne interne, enrichissant désormais les étagères de dizaines de bibliothèques sur nos marchés. Ce n'est qu'une des nombreuses actions similaires que nous espérons voir se multiplier à l'avenir."

Élargissement de la campagne à travers les régions

La campagne sera mise en oeuvre sur tous les marchés où Meridianbet, qui fait partie du Golden Matrix Group (NASDAQ : GMGI), opère. L'objectif est d'enrichir les bibliothèques locales, de soutenir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager les habitudes de lecture, en particulier dans les communautés mal desservies.

En faisant don de livres et de ressources, la fondation cherche à garantir que les petites bibliothèques puissent continuer à exister malgré les contraintes financières. Cette initiative reflète l'engagement plus large de Meridianbet en matière de responsabilité sociale d'entreprise et sa mission d'autonomisation des communautés par l'éducation et la culture.

À propos de la Fondation Meridianbet

La Fondation Meridianbet est une fondation humanitaire de Meridianbet, qui fait partie du Golden Matrix Group (NASDAQ : GMGI) et se consacre au soutien de l'éducation, de la culture et du développement communautaire à travers diverses initiatives de responsabilité sociale des entreprises.