Cameroun: Moh Sylvester Tangongho'tous les services sont connectés aux réseaux des applications informatiques'

interview

Il est le Directeur Général du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire au Ministère des Finances. Il repond à nos questions.

Le nouveau bâtiment de la Trésorerie vient d'être inaugurer par le Ministre des Finances, Louis Paul Motaze. Vous vous sentez certainement flatté ?

C'est un grand honneur doublé d'un grand plaisir en l'occasion de la présente cérémonie d'inauguration du nouvel immeuble siège de la Trésorerie Générale de Douala. La présence en ce lieu du Ministre des Finances, en dépit de son agenda fort chargé témoigne à en point douté de engagement constant et des bonnes dispositions à l'égard de tout ce qui touche nos finances publiques.

Finances publiques, dont, la modernisation est une composante essentielle de la vision du Président de la République, Son Excellence Paul Biya tendant à faire du Cameroun, un pays émergent à l'horizon 2035. Nous nous sentons d'autant plus flattés de la présence en ce lieu des principaux responsables des services publics et parapubliques de la ville de Douala, ainsi que, la plupart des correspondants partenaires bénéficiaires directs ou indirects des services de la Trésorerie Générale de Douala.

Qu'est-ce-qui a motivé la construction de ce nouveau bâtiment ?

Le bâtiment que Monsieur le Ministre des Finances fait l'honneur d'inaugurer est la réponse aux difficultés dont la Trésorerie Générale de Douala était confrontée pour l'atteinte de ses principaux objectifs et la réalisation de ses principales missions.

Pendant plus de 7 décennies, elle s'est évertuée à remplir ses dernières étant logée dans un bâtiment qui au fil des années s'est avéré encore plus dépassé tant au regard de sa configuration devenue inapproprié face aux exigences d'une administration moderne, mieux normé et à même de répondre à certains standards, de même que son incapacité à favoriser une meilleure coordination du personnel, qui du fait de l'étroitesse du bâtiment, était dissimulé à travers d'autres bâtiments à travers les quartiers de la ville.

C'est face à ces limites que, le Ministre des Finances a bien voulu procéder à la construction du beau joyau architectural qui se dresse fièrement devant nous.

Présentez-nous le nouveau bâtiment de la Trésorerie Générale ?

Le nouveau siège de la Trésorerie Générale est un bâtiment ultramoderne qui répond désormais à tous les standards, aussi bien, sur le plan organisationnel, sécuritaire et d'autres commodités.

Cet immeuble qui héberge désormais tous les services des personnels de la Trésorerie Générale de Douala a été construit selon la construction structurelle et décrite dans l'organigramme du Ministère des Finances tout en visualisant le meilleur schéma possible de distribution des services pour une meilleure fonctionnalité et un meilleur rendement plus efficace et sécuritaire.

Sur le plan informatique, tous les services du bâtiment sont connectés aux réseaux des applications informatiques du Trésor grâce à un pack informatique totalement renouvelé, alimenté par deux serveurs. Comme autres commodités fonctionnelles, le bâtiment dispose aussi d'un réseau d'auto-communication interne et d'un système de gestion électronique de file d'attente, ce qui permet à chaque usager de se doter dès son arrivée d'un numéro d'appel par voie d'affichage pour se présenter à l"une ou l'autre caisse selon l'ordre chronologique des arrivées.

Il convient également de mentionner que son Excellence Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu accompagner cette belle initiative par plusieurs autres actions phares, notamment la dotation de la Trésorerie de deux véhicules neufs à savoir un fourgon blindé pour la sécurisation des fonds et un pick-up pour renforcer les capacités opérationnelles de la Brigade de contrôle. La dotation de la Trésorerie Générale de Douala d'un groupe électrogène de 500 KVA pour pallier aux problèmes fréquents de délestage.

La dotation d'un poste transformateur électrique, l'équipement de tout le bâtiment en immobiliers neufs, le renouvellement du parc informatique et dotation des bancs pour les bénéficiaires de la solde et de la pension.