Congo-Kinshasa: L'OMS fait don de hors-bords, canots rapides et motos pour améliorer la couverture vaccinale dans les zones difficiles d'accès

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a remis 79 moteurs hors-bords, deux canots rapides, quatorze motos et plusieurs accessoires à la RDC, pour rapprocher les populations vivant sur les rives du fleuve Congo et ses nombreux îlots, avec les services essentiels de vaccination et de santé. C'est ce qu'indique le communiqué de cette agence onusienne, publiée mardi 11 mars.

Ces matériels, d'une valeur de près de 750 000 USD, ont été remis au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale par le Dr Boureima Hama Sambo, représentant résident de l'OMS en RDC.

« Ces équipements et embarcations permettront d'atteindre rapidement les populations vivant dans les îlots et villages, le long du fleuve Congo et des grandes rivières pour une prévention optimale des maladies évitables par la vaccination, en réduisant sensiblement les occasions manquées de vaccination et le nombre d'enfants non vaccinés par les services de routine, lors des campagnes de vaccination », a déclaré le Dr Sambo.

Les localités difficiles d'accès comme les îlots hébergent de nombreux enfants non vaccinés, et vivant dans un contexte de faible accès aux soins de santé ; ce qui augmente le risque de la survenue de flambées épidémiques au sein de ces communautés telles que les poliovirus variants, la rougeole, le choléra, la fièvre jaune, la mpox etc, argumente l'OMS.

« L'amélioration de la disponibilité des vaccins et autres intrants vitaux de santé dans les antennes du Programme élargi de vaccination (PEV), les zones et aires de santé, est essentielle au renforcement du système de santé et la mise en oeuvre des stratégies avancées et mobiles de vaccination. L'intégration avec d'autres services de santé, fera la différence en apportant des bénéfices significatifs aux populations les plus vulnérables », a ajouté le Dr Sambo.

Pour Dr Roger Kamba, ministre de la Santé, cette contribution facilitera l'accès aux soins de santé pour tous les enfants, toutes les personnes éligibles à vaccination, en particulier pour les communautés isolées et à risque.

« Grâce à notre collaboration efficace avec l'OMS, nous allons pouvoir répondre à des besoins non encore couverts en matière de vaccination et protéger ainsi nos populations contre les épidémies», s'est réjoui le Dr Roger Kamba.