Angola: Le Bureau Politique du MPLA souligne les qualités du général Alberto Neto

Luanda — Le Bureau Politique du MPLA a reconnu mardi les qualités du général Alberto Correia Neto, qui est décédé des suites de maladie aujourd'hui en Espagne, à l'âge de 75 ans.

Dans une note de condoléances, le Bureau Politique du MPLA exprime sa profonde douleur et sa consternation suite au décès du général, ancien chef d'état-major des Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA).

En ce moment de douleur et de deuil pour la famille, le Bureau Politique du Comité Central du MPLA, au nom de ses militants, sympathisants et amis, exprime ses plus sincères condoléances, lit-on dans la note.

Né à Quimbele, province d'Uige, le 8 juillet 1949, l'illustre défunt était militaire, homme politique et diplomate.

Quand il était étudiant, il appartenait à un groupe clandestin du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA), qui soutenait la lutte armée menée dans le nord et l'est de l'Angola, connu sous le nom de "Comité régional de Luanda", qui rassemblait des ouvriers, des intellectuels et des étudiants.

Alberto Neto fut arrêté en 1969, puis en avril 1970, il fut envoyé au Cap-Vert dans le camp pénitentiaire de Tarrafal, d'où il est sorti le 1er mai 1974.

En tant qu'homme politique, il a servi dans les structures du MPLA qu'il a contribué à établir dans les centres urbains et a participé avec détermination à la lutte de libération nationale et à la résistance populaire généralisée contre les forces qui voulaient à tout prix empêcher l'indépendance nationale et la souveraineté de l'Angola.

En raison de son dévouement et de ses performances politiques, le Bureau politique du MPLA l'a nommé en 1977 pour rejoindre la Commission de restructuration du JMPLA, branche jeune du MPLA, rôle qu'il a joué avec panache.

Il était membre du Comité central et du Bureau politique du MPLA et était également député à l'Assemblée populaire. En tant que militaire, il a servi dans l'armée de l'air, ayant occupé les postes de commissaire politique, commandant des FAPADAA, chef d'état-major des FAPLA. Il était également chef d'état-major général des FAA.

En tant que diplomate, il a été ambassadeur d'Angola en Allemagne. Au moment de sa mort, il était membre du Comité central du MPLA.