Afrique: L'Angola renforce ses liens culturels avec le Cap-Vert

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par le ministre de la Culture, Filipe Zau, se trouve depuis le 9 mars au Cap-Vert pour une visite de travail, dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays.

Selon la page officielle des médias sociaux du ministère de la Culture et des Industries créatives du Cap-Vert, la visite, qui se termine le 13 mars, comprenait un programme de travail marqué par une réception par le Premier ministre du Cap-Vert, José Ulisses Correia e Silva, ainsi qu'une visite à Cidade Velha, berceau de la nation capverdienne et site du patrimoine mondial, point de référence historique et culturel.

A l'occasion, le ministre Filipe Zau a découvert l'histoire du lieu, accompagné du ministre de la Culture et des Industries créatives du Cap-Vert, Augusto Veiga.

Filipe Zau a également visité trois institutions publiques sous la tutelle de la Culture, à savoir l'Institut des Archives Nationales, l'Institut de la Bibliothèque Nationale et la Cesária Évora Academia de Artes de Cabo Verde.

Le gouvernant angolais visitera également, au cours de son séjour, le Palais de la Culture Ildo Lobo, Olaria de Fonte Lima, Tarrafal de Santiago, ancien camp de concentration, les écoles bénéficiant du programme Bolsa de Acesso à Cultura, le Centre Culturel Sema Lopi, à Santa Cruz, le Centre Culturel Katchas, la Maison d'Art à São Miguel.

Avant la fin de la visite, le ministre angolais de la Culture sera reçu en audience de courtoisie par le Président de la République du Cap-Vert, José Maria Neves.

La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'accord de coopération dans les domaines de l'Éducation et de la Culture, signé entre les deux pays en novembre 2002, ainsi que de la déclaration conjointe entre le ministère de la Culture de l'Angola et le ministère de la Culture et des Industries créatives du Cap-Vert, signée en juillet 2018.

Ces instruments de coopération sont fondamentaux pour les échanges culturels et éducatifs entre les deux pays, promouvant des actions conjointes et renforçant les liens historiques entre l'Angola et le Cap-Vert.