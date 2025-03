Angola: La présidente du Parlement angolais à la Conférence mondiale des femmes parlementaires

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (Parlement angolais), Carolina Cerqueira, participera du 13 au 16 mars, au Mexique, à la Conférence mondiale des femmes parlementaires.

Selon un communiqué de presse, l'événement qui se tiendra sous le thème « Du Mexique au monde : mobilisons-nous pour la parité des sexes », sera organisé conjointement par l'Union interparlementaire (UIP) et le Sénat mexicain. La rencontre rassemblera plus de 300 participants du monde entier.

La Conférence mondiale des femmes parlementaires est une plateforme permettant aux femmes de se réunir, d'échanger des idées, d'apprendre les unes des autres et de définir des stratégies communes et innovantes pour promouvoir l'égalité des sexes, les droits et l'autonomisation des femmes, ainsi que les meilleures pratiques pour faire progresser la participation politique et le leadership des femmes.

"Les participants suivront les interventions d'un groupe diversifié de parlements paritaires, identifieront les défis à relever pour garantir l'égalité des voix et du pouvoir pour les femmes et examineront des stratégies efficaces sur la voie de la parité", peut-on lire dans le document.

La conférence comprendra des panels interactifs, des séances de groupes de travail et des opportunités de réseautage, offrant un espace supplémentaire pour la coopération parlementaire et le leadership féminin afin de promouvoir l'égalité et l'inclusion axées sur la promotion de la parité des sexes au parlement.

Les données disponibles montrent qu'actuellement, le pourcentage mondial de femmes dans les parlements est de 27 %, et seulement 24 % des présidents de parlement sont des femmes.

La délégation parlementaire angolaise comprend les députés Erika Linete Batalha de Carvalho Aires, Edna Beneque Queximalunga et Manuel Armando da Costa Ekuikui.