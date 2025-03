Angola: Les nouveaux membres de la Commission de l'UA prennent leurs fonctions jeudi

Addis — Les nouveaux membres de la Commission de l'Union africaine élus lors du 38ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA prendront leurs fonctions jeudi, lors d'une cérémonie qui sera guidée par le président de l'organisation continentale, l'Angolais João Lourenço.

A cet effet, le Chef de l'Etat angolais est attendu mercredi à Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie.

Lors de l'événement, qui aura lieu dans la salle Nelson Mandela, au siège de l'UA, à Addis-Abeba, aura lieu la cérémonie de remise et reprise entre le président sortant de la Commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, et le Djiboutien Ali Youssouf, qui sera assisté par l'Algérienne Cilma Malik Adad.

Cela sera suivi par la cérémonie de remise et reprise entre les commissaires à l'Agriculture, au Développement rural, à l'Économie bleue et à l'environnement durable, aux Infrastructures et à l'Énergie, aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité et à la Santé, aux Affaires humanitaires et au Développement social, respectivement, Moses Vilakati (Eswatini), Lerato D. Mataboge (Afrique du Sud), Bankole Adeoye (Nigeria) et Amma A.Twum-Amoah (Ghana).

En raison du manque de critères de candidature, lors du sommet du mois dernier, les commissaires au Développement économique, au Commerce, au Tourisme, à l'Industrie et aux Minéraux ainsi qu'à l'Éducation, à la Science, à la Technologie et à l'Innovation n'ont pas été élus.

Les candidatures à ces deux postes doivent être réservées aux hommes et femmes originaires de la région centrale du continent, conformément aux dispositions du statut de la commission et du règlement intérieur de la conférence.

Le Président de la République, João Lourenço, a assumé la direction de l'Union africaine lors du 38ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, tenu dans la capitale éthiopienne, au mois de février dernier.

C'est la première fois, en près de 50 ans d'indépendance, que l'Angola dirige les destinées de l'Union Africaine, qui se concentre sur la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations Unies sur les Objectifs de développement durable et 2063 de l'Union africaine.

L'Agenda 2063 est le modèle et le plan directeur de l'Afrique pour transformer le continent en une puissance mondiale du futur, étant le cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable.

Il s'agit d'une manifestation concrète de la dynamique panafricaine en faveur de l'unité, de l'autodétermination, de la liberté, du progrès et de la prospérité collective, poursuivie dans le cadre du Panafricanisme et de la Renaissance africaine, qui vise à donner la priorité au développement social et économique inclusif, à l'intégration continentale et régionale, à la gouvernance démocratique ainsi qu'à la paix et à la sécurité.

L'Agenda 2063 est la manifestation concrète de la manière dont le continent entend réaliser la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, représentant une force dynamique sur la scène internationale sur une période de 50 ans, de 2013 à 2063.

Dans son discours d'acceptation de la présidence de l'UA, João Lourenço a déclaré qu'il entendait lancer un vaste plan pour attirer les investissements et capter d'importantes ressources financières auprès des principaux partenaires internationaux, pour mettre en oeuvre des projets liés à la construction d'infrastructures sur le continent.

Il a ajouté que l'Angola suivrait de près les principaux problèmes de l'Afrique et mettrait son expérience au service de l'organisation pour trouver des solutions aux questions liées à la paix et à la sécurité et veiller à la mise en oeuvre, par les États membres, de politiques économiques et sociales qui favorisent le progrès et le développement du continent.

L'opérationnalisation de manière pratique de la question relative à la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations, qui constitue la devise choisie pour cette année et, aussi, celle que l'Angola a élue pour sa présidence, est centrée sur l'importance de l'investissement dans les infrastructures comme facteur de développement de l'Afrique, a-t-il souligné à l'occasion.

Se confiant à la presse, João Lourenço a reconnu qu'il s'agirait d'un mandat comportant de nombreux défis, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité, car le continent traverse un moment difficile dans ce domaine.