L'association des «Ndeyi Daara» (marraines d'écoles coranique), en partenariat avec l'ONG «Ndeye Jirim», la FAFS (Fédération des associations féminines du Sénégal) et l'Amicale des membres du Comité régional de développement (CRD) de Diourbel, a procédé, vendredi dernier, à la remise de vivres et de produits de propreté et d'entretien au daara de Serigne Aliou Mbacké ibn Serigne Falilou Mbacké de Ndiba, un hameau du village de Coky Gouye qui a été ravagé complètement par un violent incendie, le 6 janvier dernier. Les populations de cette localité ont saisi cette occasion pour demander la réalisation d'un forage pour mettre fin aux corvées d'eau.

L'association des «Ndeyi daara» et ses partenaires, l'ONG «Ndeye Jirim», la FAFS (Fédération des associations féminines du Sénégal) et l'Amicale des membres du Comité régional de développement (CRD) de Diourbel, ont remis des dons au daara de Serige Aliou Mbacké ibn Serigne Falilou Mbacké de la localité de Ndiba, dans la commune de Ndindy, ravagé le 6 janvier 2025 par un violent incendie. Il s'agit de vivres composés, entre autre, de riz, de l'huile de sucre, de dattes, de café et équipement notamment des matelas mais aussi des produits de propreté et d'entretien.

Pour Mme Fatou Bintou Mbaye née Mme Kane, coordonnatrice régionale des «Ndeyi daara» Diourbel, explique : «la philosophie des «Ndeyi daara», c'est d'accompagner les daara. Il s'agit d'aider les talibés à apprendre correctement le Coran, permettre au Serigne daara d'être à l'aise pour dispenser les enseignements/apprentissages. Il s'agit également de les aider dans le domaine de la nutrition, de les aider dans l'hygiène et la propreté. Dans chaque famille, il est réservé un plat destiné aux talibés. Il s'agit également de les aider à avoir des couchettes normales pour pouvoir apprendre correctement le Coran».

Les populations réclament un forage pour en finir avec les corvées d'eau et aider les secours dans leur intervention en cas de sinistre du genre. «Les secours ne pouvaient (faire grand-chose). Nous sommes raccordés au forage de Ndindy, à partir de Coky Ngouye. L'eau coule dans les robinets, certes. Mais le peu d'eau coule pendant la nuit ; alors que l'incendie s'est déclaré le matin. Nous étions obligés de puiser l'eau au puits. Si on pouvait nous construire un forage, ce serait une excellente chose».

L'adjoint au maire de Ndindy, Ablaye Sarr, déclare que la faible pression de l'eau, en période de forte consommation, de leurs deux forages a entrainé un manque d'eau dans cette zone distante de Ndindy de 8 km.

L'adjoint au Sous-Préfet de Ndindy, Youssoupha Sèye, qui salue cet élan de solidarité, déclare que c'est un geste qui arrive à son heure.