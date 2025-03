Burkina Faso: Bureau des douanes de Dakola - Un nouveau parking pour le bonheur des acteurs

Bureau des douanes de Dakola : un nouveau parking pour le bonheur des acteurs

Kantigui, de passage dans la ville de Pô, s'est rendu, comme d'habitude, à Dakola, à la frontière avec le Ghana, pour s'enquérir des nouvelles de son cousin qui y travaille. Sur les lieux, grande a été la joie de Kantigui de voir qu'un nouveau parking de plus de 2 ha a été réalisé du côté sud-est par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.

En attendant sa mise en service officielle, Kantigui salue la construction de cette importante infrastructure qui contribuera, sans doute, à améliorer les conditions de travail des agents du service des douanes et des autres structures qui travaillent en ce lieu. Elle permettra également une bonne fluidité du transport.

Commune de Tiébélé : une collecte de fonds pour clôturer le centre médical

Kantigui a eu vent d'une initiative locale en gestation dans la commune de Tiébélé, province du Nahouri, pour traduire l'engagement des filles et fils de la commune à développer la localité. En effet, selon la source de Kantigui, les forces vives de la commune se mobilisent pour clôturer leur centre médical pour plus de sécurité. Dans ce sens, après le lancement officiel de la collecte des fonds, le 5 mars 2025 dernier, l'artiste musicienne, Alice Aditoua, originaire de la localité a organisé un concert de levée de fonds à l'occasion du 8-Mars pour soutenir le projet.

De ce qui est revenu à Kantigui, à l'issue du concert, 300 000 F CFA et des dons de près de trois tonnes de ciment ont été mobilisés. Selon toujours la source de Kantigui, l'initiative envisage de mobiliser à terme plus de 42 millions F CFA pour la mise oeuvre du projet. Kantigui salue cette action citoyenne qui participe à la dynamique de développement endogène enclenchée par les plus hautes autorités du pays.

Zondoma : un enfant meurt noyé dans une fosse septique

Kantigui a été peiné par une triste nouvelle qu'il a reçue de la province du Zondoma (Gourcy). De ce qui a été dit à Kantigui, le corps sans vie d'une fillette de 18 mois a été retrouvé dans une fosse septique au secteur 1 de Gourcy.

Selon la source de Kantigui, lorsque la mère de l'enfant a constaté sa disparition dans la matinée du 10 mars 2025, plusieurs démarches et fouilles ont été menées pour la retrouver. Malheureusement, le corps sans vie de l'enfant a été retrouvé dans la fosse sceptique d'un voisin qui après l'avoir vidé n'a pas pris le soin de la recouvrir avec les dalles. Kantigui invite donc les populations à éviter de mettre en danger la vie des autres en vidant leurs fosses tout en faisant fi des règles d'hygiène et de sécurité.

Un ultimatum d'une semaine pour déclarer les lieux de stockage des produits de vente

Kantigui dans ses lectures est tombé sur une circulaire du ministère en charge du commerce. Dans cette note, il est porté à la connaissance de l'ensemble des opérateurs économiques que conformément aux dispositions de la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso et de ses textes d'application, il leur est fait obligation de déclarer les lieux de stockage des produits destinés à la vente.

Dans ce communiqué, Kantigui a noté que cette déclaration se fait auprès de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes ou des Directions régionales de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, « selon le modèle-type de fiche de déclaration disponible auprès des services sus cités ». Toujours dans cette note, il est dit que la non-déclaration de ces lieux de stockage sera considérée comme du stockage clandestin. « Les acteurs concernés disposent d'un délai maximum d'une semaine pour se conformer à cette obligation.

Passé ce délai, les contrôles seront intensifiés et tout contrevenant s'expose à des sanctions conformément aux dispositions de l'article 98 de la loi ci-dessus citée », a pu lire Kantigui. Kantigui salue cette mesure qui contribuera à mettre de l'ordre dans le secteur du commerce et à éviter que les lieux d'habitation soient transformés en entrepôts de produits souvent dangereux pour la population.

72 heures de l'étudiant en communication et journalisme : les activités débutent demain

En séjour à l'université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, en début de semaine, Kantigui a été informé que le Club des étudiants en communication et journalisme de l'Institut panafricain d'étude et de recherche sur les médias, l'information et la communication (IPERMIC) organise l'édition 2025 de ses 72 heures de l'étudiant en communication et journalisme.

Selon les sources de Kantigui, l'activité qui se tient du 13 au 15 mars 2025 porte sur le thème : « Contribution de la jeunesse à la promotion de l'intégration pour une société de paix et de vivre-ensemble par l'information et la communication responsables ». Il est revenu à Kantigui que pour cette édition, placée sous le patronage du ministre de la Communication, Gilbert Ouédraogo, de nombreuses activités sont prévues au nombre desquelles, des conférences, des panels, des projections cinématographiques et une compétition sportive.

En attendant de prendre part aux festivités, Kantigui tient d'ores et déjà à encourager les étudiants pour ce cadre important de partage de connaissance.