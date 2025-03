Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité urbaine - Fin de parcours de deux réseaux de malfrats présumés

Le commissariat de police de l'arrondissement 5 (ex-Bogodogo) de la ville de Ouagadougou a démantelé deux réseaux distincts de présumés malfrats qui s'adonnaient à des activités illicites dans la capitale burkinabè.

S'agissant du premier groupe, ses membres avaient l'habitude d'importer des poulets impropres à la consommation depuis un pays voisin. Ils achetaient des emballages préfabriqués avec les marques des usines reconnues. Ils reconditionnaient les poulets d'origine douteuse dans lesdits emballages et les convoyaient au Burkina Faso. Une fois sur place, ces poulets étaient conservés dans des magasins non homologués pour être écoulés sur le marché.

Quant au second groupe, ses membres dont certains résident hors du Burkina Faso abordaient leurs victimes par téléphone en se faisant passer pour des anciennes connaissances. Une fois le contact établi, ils leur proposaient des partenariats d'affaires assortis d'offres très alléchantes.

Dès que les victimes acceptaient, ils usaient de tous leurs moyens pour leur soutirer de l'argent et bloquaient tous les contacts, déménageaient et déclassaient les téléphones et les puces utilisés. Le butin obtenu était partagé entre eux en fonction du rôle joué par chaque membre. Il est à noter que ce groupe a fait plusieurs dizaines de victimes et le préjudice causé est estimé à plus de 100 000 000 F CFA.

Grâce à la collaboration des citoyens, les enquêteurs ont réussi à appréhender cinq membres appartenant à ces réseaux dont deux du premier groupe et trois du second groupe. Plusieurs objets ont également été saisis au cours des investigations parmi lesquels 152 cartons de poulets d'une valeur de plus de 3 000 000 F CFA, deux véhicules, des téléphones portables et plus d'une cinquantaine de cartes SIM.

La Police nationale remercie encore une fois les populations grâce à qui ces résultats ont été atteints. Elle les invite toujours à la prudence surtout face aux promesses de gains alléchants de tout genre qui foisonnent les réseaux sociaux. Elle les invite par ailleurs à dénoncer tout cas suspect aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !