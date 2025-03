Burkina Faso: Salam du Ramadan - Les finalités de la religion

tribune

Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux. Louange à Allah, Celui qui est pur et n'accepte que ce qui est pur. Il est Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne S'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en Sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Il n'a ni créé ni institué les choses en vain. Il a assigné une utilité et une finalité à chacune d'elle. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l'univers comme miséricorde.

A la suite des trois premières finalités de la législation islamique, analysons, maintenant, les deux dernières.

 La sauvegarde de la progéniture (nasl, c'est-à-dire la famille)

La préservation de la progéniture, de la filiation est la quatrième finalité de la législation divine, c'est-à-dire la Charia. L'Islam accorde une place fondamentale aux liens de famille. C'est dans cette optique que l'Islam prône les relations saines du mariage afin que puisse s'établir la filiation de chaque nouveau né. Dans le même temps, l'Islam interdit les relations sexuelles extraconjugales, les viols, les violences conjugales.

En réalité, Allah a préservé l'honneur des personnes en interdisant la fornication et l'adultère. En Arabe, le terme « zina » s'applique aussi bien à la fornication qu'à l'adultère, la première désignant toute relation sexuelle d'une personne non mariée et la seconde, la relation extraconjugale d'une personne mariée. Cette finalité par la préservation de la progéniture permet de distinguer l'homme des autres animaux. On a l'habitude d'entendre le questionnement

« qui connait le papa du chien ? » pour exprimer l'attitude des animaux face à la sexualité. Ces derniers, dénués de la raison et de la responsabilité, suivent seulement leurs instincts. Allah a honoré l'être humain et chacun doit pouvoir connaitre sa filiation en toute circonstance. La sexualité responsable dans le cadre du mariage a pour avantage, en plus d'établir aisément la filiation, de situer les responsabilités par rapport à la prise en charge des mères et des enfants.

C'est le lieu, ici, de dénoncer certaines pratiques de la jeunesse liées à des déviances sexuelles. De ces dernières, on peut évoquer le cas des tontines sexuelles. Si nous connaissions la tontine comme une association de personnes qui cotisent à une caisse commune, dont le montant revient à tour de rôle à chacune d'elles, aujourd'hui, ces jeunes l'appliquent au sexe. Que dire de ces jeunes qui louent les villas meublées de nos capitales pour se rencontrer et chacun va avec celle ou celui qui le conviendrait ? La responsabilité de tous, surtout en tant que parent, est interpelée.

Il sied, en outre de dénoncer l'usage du sexe comme arme de guerre. En effet, dans beaucoup de conflits et cela depuis belle lurette, le viol est utilisé comme arme de guerre. Fort heureusement que la caractérisation des viols comme arme de guerre s'est faite au travers de leur pénalisation, en droit internationale humanitaire et en droit pénal international.

Dans tous les cas, l'Islam prohibe et punit les relations sexuelles extraconjugales. Combien, aujourd'hui, ne savent pas qui sont leurs pères ? Combien ne savent pas qu'ils ont des enfants ? Combien d'enfants ne sont pas véritablement les fruits de leurs géniteurs ?

C'est dans le même sens que l'Islam met un accent particulier dans la préservation de l'honneur de la personne humaine. Elle prévoit, en effet, des sanctions pour quiconque porterait des accusations non fondées à l'égard d'une personne. Toute personne qui accuserait une autre de fornication ou d'adultère (zina) ou d'homosexualité, doit apporter la preuve par au moins quatre (4) témoins.

Si elle ne le fait pas, en plus de la punition, elle ne sera plus considérée comme digne de confiance car son témoignage ne sera plus accepté. Allah nous enseigne effectivement que : « Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux » (S24 V4-5).

En conclusion, l'Islam encourage fortement le mariage et prohibe, du même coup, les relations extraconjugales ainsi que les déviances sexuelles. Le Prophète nous dit dans ce sens que : « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le Paradis ». Egalement, parce que l'Islam tient à la préservation de la progéniture, de la filiation, elle interdit l'adoption plénière parce que c'est une forme d'adoption qui rompt tout lien de filiation entre l'enfant et ses parents de naissance. L'adoption plénière crée un véritable lien de filiation entre la personne qui adopte et celle qui est adoptée. C'est pourquoi l'Islam l'interdit.

Seigneur Allah, aide-nous à préserver les liens de famille et rends-nous digne de Ton pardon et de Ta miséricorde.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

A suivre ...