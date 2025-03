Madagascar: Moto/La Réunion - Miaro Razafimahefa vise le titre avec la Team Lassaux

Nouvelle aventure. Le champion de Madagascar dans la catégorie 65cc en 2018, 85cc en 2020, et 125cc en 2021 et 2023, Miaro Razafimahefa, évolue cette saison avec la Team Lassaux. Le jeune pilote médaillé de bronze au Championnat d'Afrique des Nations, dans la catégorie 125cc en 2023 à Cape Town, en Afrique du Sud, puis classé deuxième en 2024 à Marrakech au Maroc, disputera la totalité des huit manches du championnat de La Réunion de motocross, dans la catégorie MX2 sur une KTM 250 SXF, modèle 2025.

Après l'annulation de la première manche prévue il y a une semaine, en raison d'un cyclone, la prochaine épreuve est programmée le 30 mars, dans le Sud de l'île, à Tampon. « Pour cette saison 2025, je vise toujours plus haut, le titre en MX2 à La Réunion. Et pour y arriver, il faudra faire beaucoup d'entraînements physiques, mécaniques et mentaux », confie Miaro Razafimahefa, qui avait remporté avec brio deux épreuves du championnat en 125cc, l'an passé.

Tel père, tel fils

Ce projet se réalise grâce à la relation d'amitié entre son père, Tsitsi Razafimahefa, et Olivier Lassaux, Team Manager de Lassaux. Miaro suit donc les traces de son père qui a, lui aussi, déjà remporté des titres d'enduro à La Réunion. « C'est officiel que Miaro fera toute la saison 2025 de motocross à La Réunion, à travers ma Team et ma structure. La moto est à sa disposition. Je suis éducateur sportif en moto. J'ai un diplôme et j'ai encadré mon fils qui était champion de La Réunion. Donc je donne mes conseils à Miaro pour progresser au maximum », souligne Olivier Lassaux.

La texture de la terre y est différente, dure et rocailleuse. Les circuits sont gérés par des associations et moto clubs, bien préparés par des engins, modelés, griffés et arrosés en permanence. « C'est vraiment la texture qu'on trouve au championnat de France. Et si Miaro veut continuer à performer au niveau national et européen, il faut absolument qu'il rencontre ce genre de terre et texture... », précise le Team Manager.

« Nous avons tout ce qu'il faut en termes de pièces et d'entretien. Nous devions avoir une bonne moto, performante tout au long de l'année... La moto est faite pour remporter la victoire et Miaro vient pour gagner le titre », confie le patron de la Team Lassaux.