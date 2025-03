Madagascar: Basketball/Smatchin - BBS de Mahajanga surclasse ENI

Les étudiants de Bank and Business School nagent sur la vague du succès. Ils ont surclassé les joueurs de l'ENI de Fianarantsoa hier, sur le terrain du stade Barea.

Le tournoi de basketball inter-universités et instituts «Smatchin, onzième édition» entre dans sa sixième journée ce mercredi, sur les quatre terrains de compétition à Mahamasina : les terrains 1 et 2 du stade Barea, le Gymnase couvert et le Palais des sports. Contre toute attente, les natifs de Mahajanga ont surclassé ceux de Fianarantsoa (42-38).

Battus dès la première journée sur le score de 43-51, le 8 mars, les étudiants de l'Institut Bank and Business School (BBS) de Mahajanga ont enchaîné trois victoires consécutives en trois journées : 31-29 devant INPF le 9 mars, 85-23 face à IFT le 10 mars. Leur dernière victime a été l'un des favoris du tournoi, l'École nationale d'informatique (ENI) de Fianarantsoa.

Arrivés sur le terrain de basketball avec des musiciens « Bapampa », des milliers de supporters de BBS, emmenés par le directeur général de l'institut, Adrien Fetraniaina Andriamanga, ont rempli leur mission: soutenir leurs joueurs jusqu'au coup de sifflet final.

Dans le match très attendu par le public qui veut voir les basketteurs de l'ENI, invaincus en trois sorties, et les étudiants de la BBS, de plus en plus forts et performants, deux victoires et une défaite, le beau spectacle a été au rendez-vous.

Face à l'enjeu de la rencontre, les deux arbitres ont eu du mal à gérer le match, le cri des supporters de BBS, avec la musique assourdissante, n'ont pas facilité leur tâche.

Préparation aboutie

Le match opposant les deux équipes a démarré à 10h05. Les joueurs de BBS ont ouvert le score et ont mené à 5-0. Les basketteurs de l'ENI, en marquant deux tirs à 3 points, ont viré en tête pour mener (6-5). Plus confiant et fort dans les rebonds, BBS est de nouveau remonté en tête (11-8). Les deux équipes se sont quittées sur le score de 13-12 en faveur de BBS à la fin du premier quart-temps.

Les joueurs de Mahajanga, avantagés par la taille, ont continué à mener (24-22) à la pause. Ils ont gardé une avance de 5 points (30-25), à la fin du troisième quart-temps. À vingt secondes de la fin du match, leurs supporters ont été aux anges car leurs joueurs se sont imposés sur le score de 42-38, à la fin du quatrième quart-temps.

Selon Adrien Fetraniaina Andriamanga, la victoire de BBS est le résultat d'une préparation bien aboutie. « Nous participons pour la première fois au tournoi de basketball Smatchin. Nous nous sommes installés à Antananarivo pour nous préparer. Avec la belle prestation de mes joueurs, rêver d'un titre final est possible. Mais nous voulons aller étape par étape. »

Quant à Louis Ernest Andriambelosoamanana, coach de l'ENI, il a expliqué que ses joueurs ont perdu beaucoup de balles. « Nous sommes encore dans la course avec nos trois victoires. »

Bank and Business School

L'Institut Bank and Business School a été créé en 2022 à l'initiative du directeur général Adrien Fetraniaina Andriamanga et de sa femme Aina Ranaivoson Andriamanga. C'est la première école de micro finance à Madagascar. La vision de l'Institut est de former des jeunes à travailler dans le secteur privé plutôt que dans la Fonction publique. Le programme propose des formations de deux ans permettant aux étudiants d'obtenir un DTS.