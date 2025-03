Madagascar: Julien Rakotonaivo n'est plus

Le monde de la culture malgache est en deuil après la disparition de Julien Rakotonaivo, pilier du patrimoine culturel national.

Le monde de la culture et du journalisme malgache est en deuil. Julien Rakotonaivo, historien reconnu et académicien engagé, s'est éteint le mardi 11 mars 2025. Intellectuel passionné, il a consacré sa vie à la transmission du savoir et à la valorisation du patrimoine national.

Collaborateur du ministère de la Communication et de la Culture, il avait notamment participé aux célébrations du 60e anniversaire de la Première République, en octobre 2024 à Andafiavaratra. Son engagement a fait de lui une figure incontournable du secteur culturel.

Ancien directeur général de l'Office National des Arts et de la Culture (OFNAC), membre du conseil d'administration de l'Office du Rovan'i Madagasikara (ORMADA) et du comité scientifique pour la restauration du Rovan'i Madagasikara, il a oeuvré à la sauvegarde du patrimoine malgache. Chargé de mission auprès de la Présidence de la République, il a également contribué à la promotion des arts et de la culture au niveau national. Écrivain et journaliste, il s'était illustré par ses talents littéraires et son regard affûté sur la société.

Prix

Il avait reçu en 2000 le deuxième prix du concours littéraire pour Escapade sur terre et, en 2004, le Prix Littéraire de l'Océan Indien pour Écho et murmures du temps jadis. Son engagement journalistique avait été récompensé à plusieurs reprises, notamment par le prix du meilleur reportage journalistique en 2001 et 2002. Il collaborait avec plusieurs publications, dont Takako, le Conseil malgache pour l'UNESCO, Antsa Magazine et la revue Vakoka, défendant une vision du journalisme exigeante et rigoureuse.

Julien Rakotonaivo laisse un héritage intellectuel et culturel important.