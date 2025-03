Madagascar: Nouvelle technologie - Des jeunes face au danger du numérique

Dangereux. Des enseignants encouragent les parents d'élèves à renforcer la surveillance de leurs enfants, notamment les adolescents qui utilisent un téléphone mobile et qui sont sur les réseaux sociaux. Ils témoignent avoir surpris des élèves faisant un mauvais usage de cet appareil de communication. « Des élèves nous ont rapporté qu'une de leurs camarades fixait des rendez-vous sexuels avec des hommes plus âgés qu'elle sur Facebook.

Cette élève l'admettait. Des mesures ont été prises», raconte un responsable auprès d'un établissement scolaire privé à Antananarivo, hier. Dans un collège à Antananarivo, des élèves ont reçu un avertissement pour avoir regardé en groupe des films interdits aux moins de 18 ans. « Ils ont été découverts, grâce au signalement de leurs camarades. Ils ont avoué », indique une source auprès de cet établissement scolaire. L'utilisation des réseaux sociaux peut comporter des dangers pour les adolescents. Le cyberharcèlement est le cas le plus fréquent.

Piège

Une mère de famille témoigne, par exemple, que son fils âgé de 13 ans a failli tomber dans le piège d'un pédophile. « Il a parlé avec mon enfant et lui a proposé de lui envoyer des photos de lui nu. Heureusement que je l'ai découvert à temps. Depuis, mon enfant n'a plus le droit d'utiliser son téléphone », raconte Koloina, une mère de famille.

Les réseaux sociaux peuvent entraîner une dépendance et exposer les adolescents à des contenus inappropriés comme des contenus violents ou sexuels. Défendre les jeunes de manipuler les réseaux sociaux ne serait plus possible, selon l'Organisation non gouvernementale (ONG) Human Development Action. Avec le projet « Utilisation responsable des réseaux sociaux », financé par le Programme de participation 2024-2025 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), il est prévu de former cinq mille jeunes âgés de 15 à 35 ans à Antananarivo, Toamasina et Mahajanga, sur comment utiliser les réseaux sociaux d'une manière plus responsable et redevable. Cette formation a été lancée officiellement à l'hôtel Le Pavé Antaninarenina, le mercredi 5 mars, et se poursuivra jusqu'au mois de décembre de cette année.