Burkina Faso: Journées de l'exemplarité fiscale - Des ministres s'acquittent de leurs obligations fiscales

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et ses collègues chargés de la Transition digitale, Aminata Zerbo, des Sports, Roland Somda et de l'Urbanisme, Mikaïlou Sidibé se sont acquittés de leurs obligations fiscales, mardi 11 mars 2025, à l'hôtel administratif du Centre.

Ces gestes de civisme s'inscrivent en marge des Journées de l'exemplarité fiscale 2025, initiative de la Direction générale des Impôts dont l'objectif est de promouvoir le civisme fiscal par l'exemple au sommet de l'Etat afin d'avoir un meilleur consentement de l'impôt par le citoyen. Selon le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, c'est en réponse à l'appel lancé par le président du Faso pour que chaque citoyen s'engage dans une démarche patriotique et exemplaire, et conscient que cette exemplarité doit venir du sommet de l'Etat, que les premiers responsables des ministères présents à l'hôtel administratif du Centre ont tenu à donner l'exemple.

Par ailleurs poursuit-il, c'est un acte qui montre d'une part leur engagement en faveur d'une culture de transparence et de civisme fiscal et d'autre part, leur volonté à poursuivre la dynamique d'une souveraineté économique, levier d'une souveraineté nationale. « Si nous voulons notre souveraineté, nous devons pouvoir compter sur nous-mêmes.

C'est dire que nous devons assurer un développement endogène, fondé sur des ressources internes et cela, les plus hautes autorités l'ont compris et se sont inscrites dans cette dynamique », a indiqué le ministre de la Communication avant d'inviter le personnel des différents départements et l'ensemble des Burkinabè à suivre l'exemple en s'acquittant de leurs taxes personnelles pour le développement économique du pays. Pour le coordonnateur des journées de l'exemplarité fiscale, Laurent Bayala c'est un devoir pour chaque citoyen de payer ses taxes personnelles.

« L'exemple donné par les différentes autorités, ce jour en se mettant à jour de leurs taxes de résidence et sur leurs véhicules à moteur, doit encourager le personnel et l'ensemble de la population à suivre la dynamique », précise Laurent Bayala. L'équipe mobile de recouvrement des taxes de la DGI, présente depuis ce mardi 11 mars 2025 au rez-de-chaussée du 2e bâtiment de l'hôtel administratif du Centre, dans une démarche de proximité, attend les fonctionnaires ce mercredi 12 mars à partir de 7h 30mn pour s'acquitter de leurs obligations fiscales.