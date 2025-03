Ile Maurice: «Maurice plus qu'un pays partenaire... une famille»

Lors de son allocution au Trianon Convention Centre à l'occasion des célébrations de l'Indépendance de Maurice, hier, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a réaffirmé la solidité des relations indo-mauriciennes, qualifiant Maurice non seulement de pays partenaire, mais de «famille». Dès les premiers mots de son discours, il a salué la foule en kreol mauricien, disant «Ki manier Moris?», ce qui a suscité un vif enthousiasme parmi les invités.

Narendra Modi a rappelé que le lien entre les deux nations est ancré dans l'histoire, soulignant que «la sueur de nos ancêtres s'est mêlée à la terre de Maurice». Il a mis en avant l'importance de la diaspora indienne et son rôle essentiel dans le développement du pays, tant sur le plan économique que culturel.

Faisant écho à cet attachement, il a évoqué l'importance des traditions et de la foi qui unissent les deux pays, notamment à travers des célébrations comme le Maha Kumbh Mela. Il a annoncé que de l'eau sacrée du Gange serait versée dans le Ganga Talao lors de sa visite aujourd'hui, un geste symbolique renforçant les liens spirituels entre les deux nations

Sur le plan économique, il a mis en avant la montée en puissance de l'Inde sur la scène internationale, prédisant que son pays deviendrait bientôt la troisième plus grande économie mondiale. Il a assuré que Maurice bénéficierait directement de cette ascension, notamment à travers des projets d'infrastructure et des initiatives communes. Il a souligné la coopération étroite entre les deux pays dans des secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique et la finance.

Parmi les annonces marquantes, il a exprimé sa satisfaction quant à l'extension du programme Overseas Citizenship of India à la septième génération des Mauriciens d'origine indienne, permettant à un plus grand nombre de renforcer leur lien avec l'Inde. Le Premier ministre indien a également remercié le peuple mauricien et le gouvernement pour la distinction qui lui a été accordée : le titre de Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, la plus haute distinction honorifique de Maurice. Il a souligné que cette reconnaissance reflète la profondeur de l'amitié entre les deux nations.

Encourageant les investisseurs indiens à s'intéresser davantage à Maurice, il a qualifié le pays de passerelle stratégique vers l'Afrique. Il a aussi salué les efforts du gouvernement mauricien pour simplifier les procédures administratives et améliorer le climat des affaires.