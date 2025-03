Algérie: «Nous avons besoin de libérer Boualem Sansal et de libérer l'Algérie», juge l'écrivain Kamel Daoud

L'avocat français de Boualem Sansal va saisir, ce mercredi 12 mars, les Nations unies pour dénoncer la détention arbitraire de son client. C'est ce qu'a annoncé hier Me François Zimeray lors d'une conférence de presse chez l'éditeur Gallimard. L'avocat a dit être sans nouvelle de son client depuis 15 jours. L'écrivain franco-algérien est détenu en Algérie depuis mi-novembre. Il est poursuivi pour des déclarations faites en France à un média réputé d'extrême droite et considérées comme portant atteinte à l'intégrité du territoire algérien.

Lors de cette conférence de presse chez l'éditeur Gallimard, l'écrivain algérien Kamel Daoud, récent prix Goncourt pour son roman Houris, s'est félicité d'un début de mobilisation à Berlin en Allemagne autour de la situation de Boualem Sansal.

Sansal, un « lien »

« Cela nous sort du bilatéral où on essaie d'enfermer le cas de Boualem Sansal et cela rapatrie un peu les enjeux à leur vraie place, a estimé le Prix Goncourt. Boualem Sansal, c'est une affaire franco-française parce que la France est un pays de culture. Boualem Sansal, c'est une affaire algéro-algérienne parce qu'il s'agit aussi d'un Algérien et que dans ce pays-là, on s'est battu pour être libre, non pas pour mettre des écrivains en prison. Boualem Sansal, c'est une affaire franco-algérienne parce que, qu'on le veuille ou pas, nous partageons maintenant des morts, des enfants, des migrants, des voyageurs et des binationaux. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'étranger à nous deux. C'est quelqu'un à la fois qui est nous et qui fait le lien entre les deux pays. »

« Sans procès »

« Boualem Sansal c'est un homme qui a 80 ans, qui croupit en prison, sans procès, sans inculpation, sans droit de visite, sans avocat. Et c'est le corps de tous les écrivains algériens aujourd'hui qui se taisent par peur, qui se taisent parfois par prudence, qui sont persécutés, qui sont exilés. Donc, Boualem Sansal c'est un peu tout cela. Et si nous l'oublions, un jour, cela nous atteindra même dans ce pays-là. On est fatigué de cette histoire-là, on est fatigué de la persécution, on est fatigué de tout cela. Nous avons besoin de libérer Boualem Sansal et de libérer l'Algérie. »