Ile Maurice: La diaspora célèbre son heritage

Le 8 mars, la communauté mauricienne au Canada a célébré la 3e édition de la Journée de l'Indépendance de Maurice. Cet événement, organisé par EventWave, une organisation à but non lucratif fondée en décembre 2024 à Brampton, Ontario, vise à promouvoir la culture mauricienne et à renforcer les liens interculturels avec le Canada.

Le maire de Brampton, Patrick Brown, invité d'honneur de la soirée, a exprimé son enthousiasme pour Maurice et sa diversité culturelle. Ayant visité l'île, il a partagé son admiration en la qualifiant de «véritable paradis sur Terre». Il a ajouté : «Je rêve souvent de Maurice, c'est une destination incroyable. Nous sommes très reconnaissants d'avoir une communauté mauricienne croissante au Canada.»

EventWave, fondée par Yuguesh et Hema Fagoonee, se donne pour mission de faire rayonner la culture mauricienne au Canada tout en favorisant les échanges interculturels. «Nous avons créé cet espace pour célébrer la diversité culturelle de Maurice tout en intégrant les valeurs de solidarité et d'unité», ont expliqué les fondateurs. Bien que petite de taille, Maurice est un carrefour de cultures, et les Mauriciens installés au Canada sont fiers de partager cette richesse avec leurs voisins canadiens.

La soirée a été animée par des performances de séga, de seggae et de bhojpuri, des genres musicaux emblématiques de l'île. Les rythmes envoûtants de la ravanne et les danses traditionnelles ont insufflé une ambiance chaleureuse et festive, illustrant l'unité et la joie caractéristiques de la culture mauricienne. Les participants ont ainsi eu l'occasion de découvrir de manière vivante et interactive l'âme de Maurice.

Neutralité politique et inclusion sont des valeurs fondamentales pour EventWave, qui place la culture au coeur de ses initiatives. En rassemblant Mauriciens et Canadiens autour de cet héritage commun, l'organisation se positionne comme un ambassadeur actif de la culture mauricienne au Canada, contribuant ainsi à la richesse multiculturelle du pays.