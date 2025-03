Tunisie Telecom - Un leadership confirmé avec trois distinctions internationales en 2024

Tunisie Telecom, l'opérateur national phare du secteur des télécommunications en Tunisie, continue de prouver son expertise et son excellence en matière de téléphonie fixe et mobile. Récemment, l'entreprise a été distinguée par deux des plus prestigieuses institutions mondiales du secteur, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché tunisien.

Le premier honneur est venu d'Ookla, le leader mondial de l'analyse des réseaux à haut débit. Lors des évaluations menées au cours des troisième et quatrième trimestres de 2024, Tunisie Telecom a été reconnue pour sa meilleure vitesse de connexion et ses performances exceptionnelles dans l'expérience vidéo et l'expérience en gaming sur les connexions fixes en Tunisie. Ces distinctions soulignent ainsi l'engagement de l'opérateur à fournir une qualité de service irréprochable à ses utilisateurs, permettant ainsi aux consommateurs tunisiens de profiter d'une expérience numérique fluide et de haute qualité.

En effet, dans un monde de plus en plus connecté, où la vitesse et la qualité des connexions sont cruciales, ces distinctions renforcent la réputation de Tunisie Telecom en matière de fiabilité et de performance. Et en se distinguant dans ces domaines clés, l'opérateur national démontre non seulement sa capacité à répondre aux besoins des consommateurs, mais aussi à anticiper les évolutions technologiques à venir.

Un triomphe sur le marché mobile : le trophée NPerf

Parallèlement à ces réussites dans le secteur de la téléphonie fixe, Tunisie Telecom a également remporté, pour la sixième année consécutive, le prestigieux trophée NPerf, qui récompense la meilleure performance en internet mobile en Tunisie. Cette distinction confirme les efforts continus de l'opérateur pour améliorer son réseau mobile et garantir à ses utilisateurs une expérience sans égale en matière de débit descendant, débit montant et navigation.

Le trophée NPerf est un gage de la qualité du service mobile fourni par Tunisie Telecom, qui reste en tête du peloton en matière de performance, surpassant largement ses concurrents sur les indicateurs essentiels de la connectivité mobile.

Ces distinctions sont, en effet, le fruit d'un engagement constant de Tunisie Telecom à investir dans la modernisation de ses infrastructures, à adopter les dernières technologies et à mettre en place des solutions innovantes au service des consommateurs tunisiens. L'opérateur continue de placer l'expérience utilisateur au cœur de ses priorités, veillant à offrir des services à la hauteur des attentes de ses clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises.

Et avec ces nouveaux trophées, Tunisie Telecom confirme encore une fois sa place en tant que leader des télécommunications en Tunisie et continue de tracer la voie vers un avenir numérique toujours plus connecté et performant.