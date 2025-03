Tunisie: SOS villages - Appel aux dons au profit des enfants sans soutien

SOS village organise le dimanche 16 mars une journée portes ouvertes à l'occasion du lancement de la campagne annuelle de solidarité de l'association sur le thème « mois de Ramadan, votre bonté porte ses fruits », selon le communiqué de l'association.

La journée portes ouvertes se déroulera de 10h00 à 15h00 en présence du personnel administratif et éducatif, dont des mères, des éducateurs, des psychologues et un certain nombre de jeunes des quatre villages (Gammarth, Siliana, Mahreis et Akouda). Le programme variera entre des activités culturelles et scientifiques, des jeux, des concours pour les enfants et un certain nombre d'autres manifestations.

L'association des villages d'enfants fait appel à la solidarité des citoyens soit par l'envoi d'un SMS d'une valeur de deux dinars au numéro suivant 85510 ou en faisant un don sur le site web www.sosve.tn.

Il est à signaler que la présidence du gouvernement a accordé l'autorisation annuelle à l'Association tunisienne des villages d'enfants SOS de collecter des dons par SMS d'une valeur de 2 dinars (2000 millimes exempts de taxes ) par SMS au 85510, à condition que cette valeur soit égale pendant la période de la Zakat al-Fitr à la valeur de la Zakat de l'Aïd al-Fitr annoncée officiellement.

Cette autorisation annuelle sera valable pour une durée de trois mois à partir du jeudi 6 mars 2025, date de sa signature, et le SMS sera envoyé au 85510 pour les partenaires des différents opérateurs de réseaux mobiles (Tunisie Telecom, Orange et Ooredoo).

Les ressources à collecter par l'Association Tunisienne des Villages d'Enfants par SMS, estimées à 3 millions de dinars, serviront à financer l'acquisition et la construction de centres d'accueil pour les enfants sans soutien pris en charge par les services de l'Association dans ses quatre villages (Gammarth, Siliana, Mahrès et Akouda).

L'Association tunisienne des villages d'enfants « SOS » rappelle aux donateurs qu'ils peuvent laisser le texte du SMS en blanc ou écrire « SOS » en français, et leur rappelle qu'ils peuvent donner leur Zakat et Zakat al-Fitr aux villages SOS enfants, comme l'a expliqué précédemment Son Eminence le Mufti de la République tunisienne lorsqu'il a appelé les citoyens à effectuer ce geste solidaire aux nobles dimensions humanitaires.