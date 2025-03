Tunisie: 25e journée - CSS - Laisser une bonne impression

Libérés de toute pression, les Sfaxiens n'ont plus de raison de continuer à offrir à leurs fans un jeu décousu, monotone et stérile.

Rentrer avec un point de Tataouine, c'est un résultat loin d'être satisfaisant ni rassurant pour le CSS qui a perdu la 7e place au profit de l'ESM, laquelle n'a pas laissé passer l'occasion pour signer un succès aux dépens de la JSO et passer à 35 points. Mais ce qui est plus inquiétant pour Lassâad Dridi, c'est la prestation aussi bien individuelle que collective de ses joueurs qui n'ont pas séduit dans leur jeu et qui n'ont pas inscrit le moindre but en deux matches.

Il y a eu, certes, contre l'UST un but marqué mais annulé pour hors-jeu, un penalty non accordé pour faute sur Mohamed Dhaoui estimée par l'arbitre Mahrez Melki en dehors de la surface de réparation, mais il n'y a pas eu assez d'occasions nettes créées. Lassâad Dridi, contraint par des absences de poids à chambarder son onze de départ, n'a pas toujours trouvé la bonne recette pour bien huiler les rouages grippés de son dispositif et pour présenter un jeu bien cousu avec de la cohérence dans les idées. Le CSS n'a plus ce jeu créatif et séduisant. Ses résultats décevants reflètent fidèlement son statut actuel d'équipe qui ne peut pas aspirer mieux que le ventre mou du classement.

Toujours des soucis en défense

Contre l'ASS (11e avec 23 points), les Sfaxiens seront normalement devant une belle opportunité de renouer avec la victoire. Mais ce ne sera pas aussi facile que le laisse supposer l'écart de 10 points au classement entre les deux équipes. Surtout avec une défense qui ne cesse de chiffonner Lassâad Dridi. À peine a- t- il trouvé une solution de rechange pour pallier la longue absence de Mohamed Nasraoui dans l'axe en faisant confiance à Chawki Ben Khedher, ce dernier a pris un carton rouge à Tataouine.

Il devra donc trouver pour la partie de cet après- midi une autre formule avec Ahmed Ajjel et Mohamed Amine Ben Ali qui n'ont pas démérité depuis qu'ils ont été intégrés dans l'effectif. Mais les fans sfaxiens demandent à Lassâad Dridi d'aller encore plus loin dans l'option pour la carte des jeunes. Ils réclament plus de temps de jeu pour Saber Soudani, Adem Saidi, Mohamed Amine Aîdi, Jasser Mâaroufi, Mohamed Islem Guesmi, Khalil Elloumi et Amor Ben Ali afin de les roder suffisamment pour la saison prochaine. Leur message sera-t-il bien reçu par Lassâad Dridi à partir de ce match ?