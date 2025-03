Tunisie: 25e journée - USBG - Le moment de rebondir

Les équipiers de Taoues entendent mettre fin à une longue série de matches sans victoire.

Après le partage des points face à l'Espérance à Radès, les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane n'ont pas rompu la série négative avec 14 rencontres ( 8 nuls et 6 défaites) sans savourer les délices des trois points. Mais pour l'entraîneur Jamel Khcharem, la partie héroïque de ses protégés contre les «Sang et Or,» qui n'ont arraché le nul que sur penalty dans les toutes dernières minutes, a été une performance digne d'éloges.

«Ce point vaut pour nous son pesant d'or car il aura un impact psychologique important sur mes joueurs pour les matches à venir qui seront déterminants pour notre maintien en première division», a-t-il déclaré sur un ton de fierté. Avec trois longueurs d'avance seulement sur El Gawafel de Gafsa et l'UST et à égalité de points avec l'ASG, rien n'est encore joué pour ce quatuor de la queue du peloton.

«Il est vrai que nous sommes loin d'être à l'abri. On ne le serait qu'après une victoire aujourd'hui sur le CAB», a tenu à préciser Jamel Khcharem. Face aux Cabistes qui sont en zone de sécurité avec 26 points, avec 11 longueurs d'avance sur les deux derniers relégables, la tâche des coéquipiers du portier Noureddine Farhati ne s'annonce pas, a priori, très délicate mais avec un Soufien Hidoussi toujours avide d'engranger plus de points, il va falloir rester bien vigilants. «Nous ne toucherons pas à l'équilibre de notre dispositif tactique malgré la nécessité de l'emporter», confirme Jamel Khcharem. «On cherchera la faille dans le compartiment défensif cabiste sans tomber dans la précipitation et courir le risque de se faire piéger».

Iyed Belwafi, dynamo de l'attaque.

L'entraîneur de Ben Guerdane a fini par trouver, après un long tâtonnement, une meilleure formule en attaque. Après l'absence prolongée de son fer de lance Fakhreddine El Ouji ( plus de 5 matches ), il a fait avancer d'un cran Ayoub Châabane pour le placer derrière le duo Iyed Belwafi- Adnène Yâakoubi. Un réajustement dans le dispositif qui a bien marché. Le jeune prodige du CSS, Belwafi, débarqué en prêt, a trouvé un meilleur soutien et s'est libéré en attaque. Le beau but inscrit contre l'Espérance témoigne de l'immensité de son talent de joueur finisseur. Tous les espoirs seront placés sur lui dans cette rencontre à gagner coûte que coûte pour rebondir. Le dernier succès aligné par l'USBG remonte au 30 novembre 2024 contre ( drôle de coïncidence ! ) ce même CAB à Bizerte.