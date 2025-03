Tunisie: Sport-Centres de formation de l'élite - Un rôle crucial dans la préparation des sportifs de haut niveau

La réalité et les perspectives des centres de formation et de préparation de l'élite a été au centre d'une séance de travail tenue mardi sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali.

Cette réunion a fait suite à une mission d'inspection confié à Moncef Cherif, chargé de la mission de préparation olympique et de suivi des sportifs d'élite, au sein du cabinet ministériel. Cette mission a permis d'établir un état des lieux des centres des sportifs d'élite en identifiant les difficultés auxquelles ces centres sont confrontés et en formulant des propositions d'interventions visant à restaurer leur rôle central dans le développement du sport en Tunisie.

Les rapports des visites de terrain, qui ont couvert 13 centres répartis à travers le pays, ont mis en lumière une capacité d'accueil totale de 645 athlètes, mais seulement 228 sportifs sont actuellement hébergés dans ces centres, répartis sur 18 disciplines sportives.

Au cours de la séance, à laquelle ont participé plusieurs cadres du ministère, un exposé a été présenté sur les différentes références juridiques régissant les centres de formation et de préparation des sportifs d'élite. Il a également été question du rôle que ces centres doivent jouer, d'une fiche descriptive des conditions de séjour, ainsi que d'une présentation d'un tableau de gestion financière des centres.

Les discussions ont également porté sur les difficultés rencontrées sur les plans technique, administratif et financier. Parmi ces problèmes : le faible nombre de sportifs résidant dans ces centres, l'absence de suivi technique par les coordinateurs, le manque de coordination entre les centres et les fédérations sportives, ainsi que l'absence de suivi lors des compétitions nationales et internationales. D'autres problèmes ont été soulignés, tels que l'absence d'évaluation scientifique des athlètes, la non-adaptation de certaines disciplines aux spécificités régionales, les nombreux postes vacants, le manque de formateurs techniques, ainsi que les difficultés liées à la gestion des financements et aux interventions nécessaires pour soutenir les centres.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'accorder une attention particulière à ces centres, qui doivent être la base et le moteur des fédérations sportives et des équipes nationales. Ces centres sont également essentiels pour préparer des sportifs olympiques de haut niveau, capables de participer aux compétitions internationales.

Il a également proposé une révision de la classification des sportifs, en distinguant « les sportifs d'élite de haut niveau », « les sportifs d'élite » et « l'élite prometteuse », afin de leur offrir un suivi exceptionnel. De plus, il a souligné l'importance de revenir à des centres d'élite spécialisés dans les régions, adaptés aux spécificités locales et aux infrastructures disponibles.

Le ministre a également évoqué la nécessité d'une coordination renforcée entre les centres de formation et les fédérations sportives, ainsi que de mieux sélectionner les talents en collaboration avec les directeurs techniques. Enfin, il a souligné que le traitement des sportifs d'élite de haut niveau ne doit pas être purement administratif. Il doit inclure un suivi complet à tous les niveaux, en leur offrant les meilleures conditions possibles pour briller lors des compétitions internationales et continuer sur la voie du succès sportif.