Tunisie: Meurtre d'un petit garçon à Kasserine - Le principal suspect arrêté

Suite au meurtre d'un enfant de quatre ans dans la ville de Kasserine, une enquête a été immédiatement ouverte pour élucider les circonstances de l'incident.

Le matin du 11 mars 2025, un homme s'est présenté au poste de la Garde nationale de Kasserine Sud, signalant la disparition de son fils de leur résidence dans la zone de Dachra, sous-district de Hay El Zohour, Kasserine. Le même jour, vers 20h15, il a été signalé que le corps de l'enfant avait été retrouvé dans une vallée voisine.

Par la suite, la sous-direction des enquêtes, en collaboration avec les unités régionales de la garde nationale à Kasserine, a lancé des recherches et des enquêtes sur le terrain, qui ont permis de réduire les soupçons à une seule personne, qui a par la suite avoué avoir commis ce crime odieux. L'instrument du crime et les vêtements que le suspect portait au moment de l'incident ont été saisis, et il a été placé en détention avec une deuxième personne liée à l'affaire.

Le représentant du ministère public et le juge d'instruction se sont rendus sur les lieux pour inspecter le crime et superviser les progrès de l'enquête, tandis que les investigations se poursuivent pour découvrir toutes les circonstances et prendre les mesures légales nécessaires.