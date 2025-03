Congo-Kinshasa: L'Angola annonce qu'il va jouer un rôle de médiateur dans la crise à l'est de la RDC

Kinshasa — L'Angola entamera à Luanda de bonnes négociations entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 afin de résoudre la crise qui secoue les provinces orientales de la République démocratique du Congo (RDC).

C'est ce qu'a annoncé la présidence angolaise hier, le 11 mars. « Après le bref séjour de travail de Son Excellence Félix Tshisekedi à Luanda, la partie angolaise, en tant que médiatrice dans le conflit qui touche l'est de la RDC, établira des contacts avec le M23, afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent dans les prochains jours des négociations directes à Luanda, dans le but de négocier une paix définitive dans ce pays frère », affirme le communiqué angolais publié immédiatement après la fin de la visite du président congolais.

La veille, le 10 mars, le président angolais, João Lourenço avait reçu la délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC), qui ont présenté au chef de l'État angolais leur initiative pour le Pacte social pour la paix et la coexistence en RDC et dans la région des Grands Lacs (voir Fides 4/2/2025).

Le porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Nsenga, a déclaré aux journalistes que la CENCO et l'ECC considèrent le président Lourenço comme un acteur clé du processus de paix dans l'est de la RDC, notamment en sa qualité de président de l'Union africaine.

Avant cette rencontre, les représentants religieux avaient déjà eu des entretiens avec le président Félix Tshisekedi en février dernier (voir Fides 4/2/2025), puis ils ont rencontré les dirigeants de l'Alliance des forces pour le changement/M23 à Goma (voir Fides 13/2/2025).

La délégation des deux Églises s'est également rendue au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en République du Congo, où elle a rencontré les dirigeants de ces pays afin de recueillir leurs opinions sur les solutions possibles pour établir une paix durable dans l'est de la RDC et dans toute la région.