Les 44 députés composant la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale avec à leur tête le député de Divo, Famoussa Coulibaly, ont adopté quatre projets de loi le lundi 10 mars 2025, à Abidjan-Plateau.

Ces projets de loi présentés par le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieurs, Léon Kacou Adom, qui sont le projet de loi autorisant le Président de la République, Alassane Ouattara, à ratifier la convention N°122 de l'Organisation internationale du travail (Oit) sur la politique de l'emploi, adoptée le 9 juillet 1964 à Genève, en Suisse ; le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la convention N°176 de l'Oit sur la sécurité et la santé dans les mines, adoptée le 22 juin 1995 à Genève ; le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord de la critique de l'Organisation internationale du café (Oiac), adopté le 20 novembre 2020, et enfin le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord international de 2022 sur le café, adopté le 9 juin 2022.

Léon Kacou Adom a, dans ses différents exposés de motifs, relevé la plus value que ces différentes lois votées, viennent ainsi apporter à la promotion du travail décent en Côte d'Ivoire, mais surtout à l'économie ivoirienne. « Ces conventions, en raison de leurs importances pour le fonctionnement du système de normes internationales du travail, sont considérées comme de véritables instruments juridiques de la gouvernance, contribuant à la promotion de la déclaration universelle des droits de l'Homme. Qui prévoit que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage », a exposé le ministre en charge des Affaires étrangères, répondant aux questions des députés siégeant.

« Cette politique de ratification de ces projets de loi vise tout aussi une croissance forte et équilibrée à base sociale élargie, une croissance inclusive qui valorise les ressources nationales et optimise la création d'emplois dans les secteurs des mines, du café et autres... », a précisé le ministre Léon Kacou Adom.

Selon ses explications face aux députés, « les défis sont multiformes et multisectoriels : économiques, sociaux, sanitaires, environnementaux, dans la mesure où une bonne politique de l'emploi intègre tous les facteurs participant au mieux-être du travailleur ivoirien ».