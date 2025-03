La fondation Sonatel et le ministère de l'éducation nationale ont signé le mardi, 11 mars 2025 dans les locaux de l'entreprise de télécommunication, un protocole d'accord visant à bâtir une société éducative.

Pour le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, qui a signé la convention avec Moustapha Mamba Guirassy, ministre en charge de l'éducation nationale, ce partenariat s'inscrit dans la mission de la fondation Sonatel, qui oeuvre pour la promotion de l'excellence, l'égalité des chances et l'inclusion.

En collaborant avec le ministère de l'éducation nationale, la Sonatel dit réaffirmer son rôle d'acteur social responsable, tout en alignant ses actions avec les priorités nationales définies par l'État en matière d'éducation.

Ce partenariat contribuera, selon M. Guirassy, à matérialiser la vision du ministère en charge de l'éducation nationale qui est de faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente pour former à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle.

L'accord prévoit un appui financier et technique pour des projets éducatifs d'envergure, tout en favorisant l'échange de compétences et de ressources entre le secteur privé et les institutions publiques. Cette coopération vise à renforcer les capacités du système éducatif sénégalais, à améliorer la qualité de l'enseignement et à moderniser les infrastructures scolaires.

L'accord signé entre le ministère et la fondation Sonatel contribuera entre autres, à l'amélioration des infrastructures scolaires, la promotion de l'éducation numérique, au soutien aux élèves et étudiants, l'assistance à la petite enfance.