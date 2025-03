Sous l'impulsion du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, et en accord avec la vision du président de la République et du Premier ministre, les opérations de désencombrement de l'axe Sips-Poste Thiaroye, sur la route nationale N°1 (RN1), se sont intensifiées.

Le Directeur général du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique, Serigne Kosso Sène, s'est rendu sur place pour évaluer les résultats de ces opérations menées en synergie avec les autorités locales, notamment les maires des communes concernées, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Infrastructures à travers l Ageroute.

L'objectif affiché est clair : «Tout axe libéré restera libéré définitivement», a affirmé Serigne Kosso Sène. Pour garantir la pérennité de cette initiative, un programme d'aménagement et d'embellissement sera mis en place, impliquant les Collectivités territoriales ainsi que les entreprises environnantes, dans le cadre de leur Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L'ambition du projet ne se limite pas à la libération de l'emprise routière. «L'occupation irrégulière de nos espaces publics n'est pas une fatalité. Avec de la rigueur et de l'engagement, nous pouvons rendre ces espaces plus sains et fonctionnels», a souligné le Directeur général du Cadre de Vie.

Des aménagements sont prévus, incluant des espaces verts et des pavages pour limiter l'accumulation de sable. Les entreprises bordant la route nationale seront sollicitées pour participer à cette transformation, en contribuant financièrement ou logistiquement aux travaux d'aménagement.

Le préfet de Pikine, Hamdy Mbengue, a tenu à rassurer les populations sur la volonté des autorités de maintenir ces acquis. Des conventions seront signées entre les différentes parties prenantes afin d'assurer un suivi rigoureux et d'éviter toute réoccupation anarchique des espaces libérés. Par ailleurs, l'installation de passerelles est également envisagée pour renforcer la sécurité des piétons.

«Nous avons discuté avec Ageroute qui va reprendre les 6 passerelles perdues sur la RN pour renforcer la sécurité et une bonne mobilité des personnes afin de limiter les cas d'accidents récurrents sur la nationale. Il y a aussi une absence de signalisation horizontale et verticale notée sur l'axe qui fait deux fois cinq voies ; on va le corriger avec des passages cloutés» a indiqué le Préfet de Pikine.

L'aspect de l'affichage publicitaire sur l'espace public a été également abordé. «Le ministère des Télécommunications organise actuellement des séminaires et ateliers pour revoir la régulation des panneaux publicitaires. Une harmonisation est nécessaire pour garantir un cadre de vie plus agréable», a expliqué Serigne Kosso Sène.

El Mamadou Ndiaye, maire de la commune de Thiaroye sur Mer, a fait état des efforts conjugués des autorités locales, de l'Ageroute et du Cadre de Vie. «Nous avons identifié ensemble des points à aménager et allons rapidement poser les premiers actes pour transformer radicalement l'axe Sips-Poste Thiaroye», a-t-il déclaré.

Les maires, souvent accusés de laxisme face à l'occupation illégale de la voie publique, rappellent que la gestion de la route nationale ne relève pas directement de leur compétence. Toutefois, ils s'engagent à jouer pleinement leur rôle en veillant au respect des mesures de désencombrement et en collaborant avec les services de l'État.

La mise en application de la circulaire n°15 du 13 décembre 2024 a permis de libérer l'emprise de la route nationale grâce à des opérations de déguerpissement menées fin février. Depuis, une première réunion de bilan a eu lieu, confirmant que les populations apprécient les avancées. «Le suivi est primordial. Nous avons prévu des stratégies et des conventions entre différents services pour garantir la durabilité des actions engagées», a conclu le Préfet Hamdy Mbengue.