Gambie: Le gouvernement menera une enquête sur la mort de l'ancien jungler Borra Colley

Les Forces Armées de la Gambie (GAF) ont annoncé le décès de l'ancien général de brigade Colley, membre notoire de l'équipe de tueurs à gages de l'ancien président. Colley faisait l'objet de nombreuses accusations de crimes odieux, notamment de torture et de meurtre, commis sous l'ancien régime. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'il était détenu par l'armée.

Dans son communiqué de presse, les Forces Armées de la Gambie (GAF) ont annoncé que le procureur général et ministre de la justice a officiellement demandé l'ouverture d'une enquête à Sa Seigneurie, l'Honorable Président de la Cour Suprême. Cette enquête, menée en vertu de la Loi sur les Coroners, porte sur la mort de la personne décédée alors qu'elle était sous la garde des forces armées.

Le communiqué se lit comme suit :

Les Forces Armées de la Gambie (GAF) ont le regret d'annoncer le décès du général de brigade Bora Colley le 9 mars 2025.

Le général de brigade Colley est rentré volontairement en Gambie le 9 août 2024, suite à huit (8) ans d'exil volontaire, et ce, en raison de la détérioration de son état de santé. Pendant son exil en Guinée-Bissau, il s'est également rendu en Casamance et au Moyen-Orient.

Suite à son retour, le général de brigade Colley a été placé en détention provisoire en raison des circonstances entourant son départ et de son implication dans le rapport de la Commission Vérité, Réconciliation Et Réparations (TRRC), qui recommandait des poursuites judiciaires à son encontre pour le meurtre et la torture de victimes en divers endroits de la Gambie.

Pendant sa détention, son état de santé a été évalué et il s'est avéré qu'il avait besoin d'un suivi médical continu qui a été assuré par l'État. Malgré ces efforts, il a succombé à son état de santé le 9 mars 2025.

Dans la même veine, l'honorable procureur général et ministre de la justice a demandé à Sa Seigneurie, l'honorable président de la Cour Suprême, qu'une enquête soit menée conformément à la Loi sur les Coroners concernant le défunt qui est décédé lors de sa détention par les forces armées. Le but de l'enquête est de déterminer la cause réelle du décès du défunt.

Les Forces Armées de la Gambie (GAF) présentent leurs condoléances à la famille du défunt.

Le gouvernement de la Gambie reste déterminé à mener des enquêtes approfondies et à poursuivre les affaires découlant des recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations, comme indiqué dans son Livre blanc sur le rapport de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations.

