Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, a déclaré que le Mécanisme de Mesure des Performances de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD-PMM) est un outil essentiel visant à rehausser le rendement et la productivité des procédures douanières, et ce, en veillant à ce que le commerce international soit traité sans heurts, en toute sécurité et dans le respect des normes mondiales.

Mr Darboe a fait ces remarques lors de l'ouverture officielle d'une formation intensive de 4 jours pour 20 membres du personnel de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) sur le Mécanisme de Mesure des Performances (PMM) de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), qui se tient à l'hôtel Mesty du 10 au 14 mars 2025.

Cette formation de quatre jours est organisée par l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) avec le soutien de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

Selon le directeur général, le Mécanisme de Mesure des Performances (MPP) de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) est un cadre développé en vue d'aider les administrations douanières du monde entier à évaluer leurs opérations. Ainsi, le Mécanisme de Mesure des Performances (MMP) de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) permet aux autorités douanières de mesurer et de contrôler divers aspects de leur travail, et ce, en se focalisant sur le rendement, la productivité et la qualité des services fournis au commerce international et au public.

Selon le patron de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), les principaux aspects du Mécanisme de Mesure des Performances (MMP) de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) consistent à aider les autorités douanières à évaluer leurs performances par rapport aux normes internationales et aux meilleures pratiques, et ce, tout en leur permettant d'identifier les domaines à améliorer et de rationaliser leurs processus.

Le mécanisme utilise une série d'indicateurs de performance, qui peuvent inclure des mesures liées au dédouanement, aux taux de respect des délais, à la perception des recettes, aux activités de mise en oeuvre et à la facilitation des échanges.

Ces indicateurs donnent un aperçu qualitatif et quantitatif des opérations des administrations douanières.

Concernant l'auto-évaluation, Mr Darboe a déclaré que les administrations douanières effectuent généralement une auto-évaluation à l'aide du Mécanisme de Mesure des Performances (PMM). « Il s'agit de répondre à une série de questions et d'utiliser les données pour évaluer leur performance ». Il a ajouté que l'auto-évaluation est généralement suivie d'un examen ou d'un processus d'audit afin de vérifier les résultats et d'identifier les domaines dans lesquels des bonifications peuvent être apportées.

Concernant le rehaussement et la mise à jour des capacités, il a indiqué que sur la base des résultats de l'évaluation des performances, l'administration douanière peut mettre en oeuvre des réformes et des améliorations. Il a ajouté que l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) fournit également des programmes de renforcement des capacités, une assistance technique et des conseils en vue d'apporter aide et assistance aux autorités douanières dans le cadre du rehaussement de leurs performances opérationnelles.

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a également parlé de la conformité sur les normes internationales, affirmant que le Mécanisme de Mesure des Performances (MMP) est harmonisé avec le cadre de normes de sécurité de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et d'autres conventions internationales, garantissant que leurs opérations douanières sont efficaces dans la promotion de la facilitation du commerce, de la sécurité et de la conformité.

Concernant la mise en oeuvre au niveau mondial, il a déclaré : «L'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) encourage les pays à adopter le Mécanisme de Mesure des Performances (MMP), et ce, afin de mesurer les performances de manière cohérente dans les différentes régions, de promouvoir la productivité du commerce mondial, de réduire les barrières et de renforcer la sécurité. y