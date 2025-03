Afrique: CAF-en lice pour le conseil de la FIFA - Tournant historique pour Augustin Senghor

Le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, va tenter d'entrer dans l'histoire en briguant, ce mercredi 12 mars au Caire en Egypte, l'un des six sièges en lice de la Confédération africaine de football pour le conseil de la FIFA. Ce sera à l'issue du vote qui sera effectué par les 54 associations membres qui composent l'instance confédérale.

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football va procéder ce mercredi 12 mars au Caire en Egypte au renouvellement de ses membres au conseil de la FIFA. Les 54 associations membres de la CAF vont voter pour élire six représentants parmi les 13 candidats déclarés pour cette instance du football mondial. Le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor sera en premier ligne et bringuera l'un des six sièges en lice de la Confédération africaine de football pour le conseil de la FIFA. Le patron du football sénégalais a affiché l'ambition d'apporter son « expérience", ses "compétences" et son "vécu à l'oeuvre de consolidation "du football africain, fin de "contribuer au renforcement de l'essor du football mondial".

Il a également dans une récente sortie dans le quotidien Le Soleil soutenu que sa candidature paraît logique au regard de ce que représente le Sénégal dans le giron du football continental.

"C'est même étonnant que, dans l'histoire du football, notre pays n'ait jamais eu à siéger au sein de cette instance de la FIFA, avec tout son apport pour le football africain et mondial(...) Et je pense que le Sénégal, en tant que pays de football, mérite aujourd'hui de siéger à la FIFA, dans cette instance de décision pour apporter sa touche, sa contribution", a souligné Augustin Senghor.

Pour le compte de la Confédération africaine de football, outre le sud-africain Patrice Motsepe, en qualité de président de la CAF et vice-président de la FIFA, six postes reviennent à l'Afrique, dont un siège réservé à une femme. Le conseil de la FIFA, ancien comité exécutif, est le principal organe de décision de l'instance dirigeante du football mondial.

Cette instance prend les décisions dans les intervalles du Congrès qui reste l'organe suprême et législatif de la FIFA. Elle est aussi un organe de supervision qui définit la vision de la FIFA et du football mondial. Le conseil de la FIFA, on le rappelle, est composé de 37 membres, un président élu par le Congrès, 8 vice-présidents et 28 membres élus par les associations affiliées à la FIFA. Chaque membre est élu pour quatre ans et une place est réservée aux femmes pour chaque confédération.

Aucun membre ne peut siéger au conseil pour plus de trois mandats consécutifs ou non. Les membres et les vice-présidents qui ne sont pas présidents de confédérations reçoivent une rémunération annuelle nette de 250.000 dollars, soit environ 150 millions de francs CFA, sans compter les frais d'admission pour une dizaine de réunions par an.