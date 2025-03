Sénégal: Sédhiou - Prévention des risques liés à la traversée fluviale à Bouno le groupe des bailleurs livre 50 gilets et alerte sur l'érosion côtière

Les populations du village de Bouno dans l'ouest de Sédhiou font montre d'un patriotisme de terroir sur des défis majeurs qui les interpellent. Hier, mardi 11 mars, ils ont procédé à la remise de cinquante gilets aux usagers du fleuve qui jouxte le village en signe de prévention des risques de naufrage.

Ce geste fait suite à d'autres qui figurent dans l'agenda prioritaire du village. Ces populations sont organisées au sein d'une structure appelée le groupe des bailleurs et alertent par ailleurs sur l'érosion qui consume leur rivage et contre laquelle ils ont tenté d'ériger des digues de protection inachevées faute de moyen, d'où cet appel du pied à l'État.

Le village de Bouno se situe à une dizaine de kilomètres de Sédhiou sur sa façade ouest en bordure du fleuve Casamance dans la commune de Bambali. Il se distingue par un vaste mouvement de populations de part et d'autre du fleuve non loin de la frontière avec la Guinée Bissau. Et pour prévenir tout risque lié à la traversée, les natifs de ce village de Bouno, aussi bien les résidents que la diaspora, ont mutualisé leurs efforts pour payer un lot de cinquante gilets gracieusement mis à la disposition des usagers. Ils sont regroupés au sein d'une association de développement dénommée le groupe des bailleurs.

« Le village de Bouno est devenu une zone de transit très sollicitée en raison de sa proximité avec la Guinée Bissau. Au début, les populations se sont organisées pour payer une grosse pirogue pour faciliter la traversée en direction de Kougnara, Diattacounda et autres sites. Les populations ont également aménagé des passerelles sur l'eau pour accéder à la pirogue et éviter que les usagers et surtout les femmes se dénudent et trébuchent dans l'eau », explique Malang Mankal un des membres de ce groupe.

Et de poursuivre sur l'acquisition des gilets « le groupe des bailleurs a trouvé également nécessaire d'accompagner cette initiative villageoise de préserver la sécurité des populations ». Le sous-préfet de Djirédji venu présider cette cérémonie de réception des gilets recommande l'entretien de ces outils et la surveillance de la mobilité fluviale « la question de la sécurité n'est pas l'apanage des seuls pouvoirs publics mais c'est l'affaire de tous. Nous avons demandé que ces gilets soient bien gérés, une gestion qui commence par la mise en place d'un comité de gestion pour l'entretien de ces gilets mais aussi le contrôle des traversées. J'ai même demandé au maire de Bambali de trouver un agent qui va veiller au contrôle de ces traversées », a déclaré Moussa Sy le sous-préfet de Djirédji.

Au sujet de la doléance formulée par les populations pour la construction des dignes de protection contre l'érosion, l'autorité administrative promet de transmettre à qui de droit. « Je ne manquerai pas de transmettre vos doléances à qui de droit pour continuer les travaux de construction de la digue de protection entamé par les populations et sur fonds propres, il y a lieu de signaler une avancée du fleuve vers les habitations depuis quelques années » confirme-t-il.

Cette association dénommée le groupe des bailleurs a fait plusieurs réalisations à son actif au rang desquelles la réhabilitation de l'école élémentaire et la mosquée du village, la clôture du poste de santé et bien d'autres initiatives dignes d'un patriotisme de terroir solidairement engagé.