Algérie: Judo - Moisson de 8 médailles à l'open d'Alger - Ababacar Ngom salue « une performance exceptionnelle »

Me Babacar Ngom, s'est félicité de la belle moisson de 8 médailles réalisée par les judokas sénégalais à l'Open d'Alger. Le président de la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines Associées (FSJDA) et par ailleurs directeur en chef de l'Arbitrage du judo africain, a salué une performance exceptionnelle et histoire des équipes nationales du Sénégal.

Ce, en dépit des restrictions notées sur la participation des équipes nationales à cette compétition internationales réservée aux juniors-seniors et les Africa Cup aux cadets-juniors. « Comme l'Algérie était présente à l'Open de Dakar, nous étions dans l'obligation de lui rendre la pareille. Malgré la non prise en charge de cette compétition par le Ministère, bien entendu à cause d'une conjoncture économique peu favorable. Au niveau des résultats d'Alger, ils sont exceptionnels. C'est une performance historique des équipes nationales à l'Open d'Alger » a-t-il déclaré au retour de la compétition.

L'unique médaille d'or a été remportée par Aby Diouf qui s'est imposée dans la finale 100% sénégalaise qui l' a opposé chez les (-48kg) juniors à Diakhou Sène Sonko. Chez les moins de 48 Kg, le Sénégal a ainsi obtenu en plus de Diakhou Sène Sonko (-48k) ; une deuxième médaille avec Mouhamadou Mboup (-66kg). Chez les juniors garçons, les deux médailles de bronze sont revenus à Namory Kaita (-81kg) et Libasse Ndiaye (-100kg). Chez les séniors féminnes, le Sénégal a mis deux médailles d'argents avec Georgette Sagna (+78kg) et Diodio Sonko (-52kg).

Avec ces résultats, le Sénégal est classé troisième nation de l'Open après l'Algérie, pays organisateur et la Tunisie.. En marge des combats, la délégation sénégalaise comptait également le jeune Abdoulaye Guèye, qui vient d' obtenir sa licence continentale FIJ à l'examen de l'Open de Dakar en novembre dernier.