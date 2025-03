Sénégal: Banlieue sûre - Un programme innovant pour renforcer la sécurité en banlieue dakaroise

Face à l'augmentation des agressions et des troubles en banlieue, l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) a mis en place une initiative inédite baptisée « Banlieue Sûre ». Ce programme vise à renforcer la sécurité dans les communes de Guédiawaye, Pikine et Keur Massar en associant surveillance humaine et technologie avancée.

L'annonce officielle a été faite mardi lors d'un Comité départemental de développement (CDD), présidé par le préfet Ahmadou Coumba Ndiaye. Il a salué cette démarche proactive et insisté sur l'urgence de restaurer la tranquillité dans ces zones souvent marquées par l'insécurité.

Le programme « Banlieue Sûre » repose sur plusieurs axes majeurs : Recrutement et Formation : 5000 jeunes seront recrutés et formés en partenariat avec les forces de sécurité pour assurer une surveillance efficace du territoire. Présence Renforcée : Des patrouilles intensifiées seront mises en place dans les zones les plus exposées aux actes de délinquance. Technologie de Surveillance : Installation de systèmes modernes de surveillance pour une meilleure prévention des crimes et une réponse plus rapide aux incidents.

Lors des discussions, les participants ont exprimé leurs préoccupations concernant la recrudescence des violences, notamment lors des événements populaires tels que les combats de lutte et les Navétanes. L'implication des citoyens et des autorités locales a été jugée essentielle pour la réussite de ce programme.

Le préfet Ahmadou Coumba Ndiaye a ainsi appelé à une prise de conscience collective : « La collaboration avec les forces de sécurité et les populations est primordiale. Nous devons garantir la sérénité des habitants et leur offrir un cadre de vie apaisé ».

Le projet « Banlieue Sûre » ambitionne d'offrir une réponse adaptée et durable à la montée de l'insécurité en banlieue. En combinant une forte présence sur le terrain avec des outils modernes de surveillance, l'ASP et les forces de défense espèrent rétablir la sécurité et la confiance des habitants.