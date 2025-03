Dans un élan de solidarité, une campagne de distribution de kits alimentaires a été organisée par l'ONG Life, en partenariat avec le GIE Beugue Fallou et d'autres acteurs locaux. Cette initiative vise à accompagner les populations vulnérables, notamment celles affectées par les inondations et la précarité économique, afin de leur permettre de passer un mois de Ramadan dans des conditions plus dignes.

La campagne, baptisée «1 euro, 1 repas», a permis la distribution de 170 kits alimentaires dans la commune de Djiddah-Thiaroye-Kao, après des étapes à Kédougou et Tambacounda. Les bénéficiaires comprennent des familles sinistrées, des personnes en situation de handicap et des chefs de ménage sans emploi, particulièrement impactés par la conjoncture économique actuelle.

Birahim Mané, Coordinateur Pays ONG Life, a détaillé l'ampleur de cette opération : «Nous avons tenu à accompagner ces familles afin qu'elles puissent traverser le mois de Ramadan sans difficulté. Cette action est une manière d'apporter un soutien concret aux plus démunis, notamment ceux qui ont été touchés par les crues du fleuve Sénégal.»

Mme Séne Penda Gueye, présidente du GIE Beugue Fallou, a précisé que les bénéficiaires ont reçu chacun un sac de 50 kg de riz, un kilo de dattes, 500 grammes de lait, 5 kg de sucre, 4 sachets de spaghettis et 4 kg de pommes de terre. «Il est primordial d'accompagner ces populations qui font face à des conditions de vie difficiles, entre précarité et augmentation des prix des denrées alimentaires», a-t-elle insisté.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de solidarité et d'entraide, en complément des efforts des autorités locales pour améliorer les conditions de vie des citoyens les plus vulnérables. Face aux défis économiques et environnementaux, les autorités locales et les associations appellent à une plus grande mobilisation des acteurs privés et institutionnels pour pérenniser ce genre d'actions.

Mme Fall Ndeye Niang, adjointe de au maire de la commune de Djiddah-Thiaroye-Kao, a réaffirmé l'engagement de la Collectivité territoriale à soutenir ces initiatives, tout en plaidant pour une implication plus large de la population. «Ce genre d'actions démontre que la solidarité est essentielle pour bâtir une société plus juste. Nous continuerons à soutenir ces efforts et à travailler pour que les inondations et leurs impacts deviennent un lointain souvenir», a-t-elle indiqué

Mme Fall Ndeye Niang, a salué cette initiative qu'elle qualifie de «geste noble». «Nous remercions vraiment l'ONG qui a su mener une action d'une telle portée, qui nous va droit au coeur», a-t-elle déclaré. Elle a également souligné le rôle essentiel de la Collectivité territoriale dans l'accompagnement des populations vulnérables, tout en insistant sur l'importance de la solidarité citoyenne.