Sénégal: Maitrise de l'énergie - Le PSD 2025-2029 passé au crible

Le Plan Stratégique de Développement 2025-2029 (PSD 2025-2029) de l'Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie (AEME) a fait l'objet d'un échange stratégique, le mardi 11 mars 2025, à Dakar. Cette rencontre a permis aux acteurs du secteur de formuler des recommandations essentielles en vue de concilier investissement, efficience énergétique et impact économique et social.

Dans un contexte où la consommation énergétique représente un défi économique majeur pour l'État, les entreprises et les citoyens, la maîtrise de l'énergie apparaît comme un levier stratégique fondamental. Elle vise à renforcer la souveraineté énergétique du Sénégal et à assurer une gestion durable et optimisée des ressources naturelles, en parfaite cohérence avec la «Vision Sénégal 2050» et les orientations définies par l'Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie (AEME).

Le Plan Stratégique de Développement 2025-2029 (PSD 2025-2029) s'inscrit dans cette dynamique, en fixant des objectifs prioritaires : Réduction de la dépendance énergétique ; Amélioration de l'efficacité énergétique ; Intégration accrue des énergies renouvelables (solaire, éolienne, hydraulique et gazière). L'ambition est de renforcer la résilience du système énergétique face aux défis climatiques et économiques, tout en garantissant une énergie compétitive, durable et accessible.

Ce plan repose sur trois axes majeurs : Optimisation des ressources naturelles pour réduire le gaspillage énergétique ; Rationalisation des subventions avec un ciblage plus efficace des bénéficiaires ; et Adoption de solutions technologiques innovantes pour améliorer la performance énergétique.

Notons que depuis 2023, une réorientation budgétaire a entraîné une réduction des subventions jugées non prioritaires, notamment dans l'énergie nucléaire, avec une baisse de 280 milliards de francs CFA. Toutefois, Mame Coumba Ndiaye, Directrice générale de l'AEME, souligne que les besoins en financement des programmes d'efficacité énergétique demeurent largement supérieurs aux ressources disponibles.

Face à cette réalité, il est impératif de mobiliser des mécanismes de financement innovants et de renforcer les partenariats public-privé pour accélérer la mise en oeuvre des initiatives énergétiques. La crise de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité de sécuriser les investissements afin d'assurer la viabilité et la pérennité des programmes énergétiques.

En tant qu'acteur clé de cette transformation, l'AEME met un accent particulier sur l'accompagnement des industries, collectivités et ménages dans l'adoption de pratiques éco-énergétiques à travers la sensibilisation et la formation des acteurs publics et privés ; la mise en place de dispositifs de financement spécifiques pour soutenir l'investissement en efficacité énergétique ; et le développement de filières locales dans le secteur des énergies renouvelables, génératrices d'emplois et de valeur ajoutée.

Ainsi, le PSD 2025-2029 s'inscrit pleinement dans la «Vision Sénégal 2050», en plaçant la maîtrise de l'énergie au coeur du développement économique et environnemental du pays.