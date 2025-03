Tunisie: Vers la fin des embouteillages - Arrivée des structures métalliques pour les nouveaux ponts à 4 voies de l'entrée sud de Tunis en avril

Le directeur des grands travaux à la direction générale des ponts et chaussées du ministère de l'Équipement, Khaled Atrach, a affirmé, ce mercredi 12 mars 2025, que les travaux de la première phase du projet d'agrandissement des ponts de l'entrée sud de Tunis avancent à un bon rythme.

Ce projet vise à aménager quatre nouvelles voies de ponts afin de fluidifier la circulation entre la capitale et la banlieue sud, malgré certains obstacles liés à des problématiques foncières, techniques, et aux infrastructures existantes telles que les lignes ferroviaires et les réseaux de plusieurs établissements publics.

Atrach a précisé, dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm, que le projet progresse bien, malgré les difficultés rencontrées, et que les travaux se poursuivent dans le respect des délais contractuels. Le chantier, mené en partenariat avec un consortium d'entreprises tunisiennes et françaises, devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2025.

Le consortium français, chargé de la fabrication des structures métalliques porteuses des ponts, commencera à transporter les éléments nécessaires dès le mois d'avril prochain pour garantir l'achèvement du projet à temps. Le directeur a également indiqué que la première phase du projet, bien que lancée un an et demi après le démarrage des autres phases, a atteint un taux de réalisation de 20 %. Il s'agit d'un chantier complexe, comprenant des ponts étroits sur une longueur de 370 mètres dans plusieurs directions, et qui est considéré comme la dernière phase du projet global.