Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits des femmes - La femme « Moya » célébrée à Pointe-Noire

Parade artistico-vestimentaire sur près de deux kilomètres aux sons des tam-tams, chants divers et des animations en soirée ont été au programme au restaurant culturel Moya, dans le 6e arrondissement, Ngoyo, lors des réjouissances lançant le mois de la femme dans cet espace.

Vêtues en tenues écologiques faites avec des objets de récupération et d'utilisation courante, les femmes « Moya » ont défilé de la mairie de Ngoyo à l'ex-péage sur fond de tambours, chants, danses, klaxons et décibels des artistes Moya venus célébrer la fête du 8 mars dans une ambiance singulière et inédite.

Un an après son ouverture, le restaurant culturel Moya, unique en son genre avec ses fresques et tableaux, son décor artistique et son podium dédié aux arts scéniques, a célébré la journée du 8 mars sous le signe de la valorisation de la femme vertueuse, talentueuse défendant les valeurs écologiques.

Après la parade, une grande animation a eu lieu en soirée à Moya. Des chants, des danses acrobatiques et rythmiques, du slam, des sketchs, de la percussion ont meublé l'événement qui a pris fin tard dans la nuit. Une soirée agrémentée par une collation et un défraiement offerts aux convives. Les invités ont été heureux d'avoir passé une soirée inoubliable.

Engagé à défendre les objectifs de développement durable des Nations unies et de l'Unesco, le restaurant culturel Moya organise des activités alignées sur ses objectifs, offrant ainsi aux clients une expérience enrichissante tout en contribuant à des causes nobles telles que l'éducation et le bien-être des enfants défavorisés, en partenariat avec la mairie de Ngoyo. Cet espace offre également des cours d'arts plastiques.

Aux adultes est offerte l'opportunité unique de développer leur créativité et de s'exprimer artistiquement. A travers sa galerie "Moyà kutala" y sont exposées des toiles contribuant ainsi à la promotion de la culture locale et à la sensibilisation aux enjeux sociaux.

« Moya kusakana » et ses nombreux jeux mis à la disposition du public en lien avec les objectifs des Nations unies favorisent l'apprentissage interactif et ludique des enjeux environnementaux et sociaux, offrant ainsi une expérience divertissante et éducative pour tous.