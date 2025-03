Congo-Brazzaville: Autonomisation de la femme - L'atelier Lyam création organise une formation gratuite en perlage

Spécialisé en artisanat et en entrepreneuriat par des actions sociales, l'atelier Lyam création organise depuis le 3 mars dernier, au Musée cercle africain, une formation gratuite en perlage pour permettre aux participantes d'apprendre un métier et d'être autonomes. Cette formation qui réunit trente femmes et jeunes filles vulnérables de Pointe-Noire prendra fin le 17 mars.

Organisée dans le cadre de la célébration le 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes, la formation intègre le projet «Une femme un métier », initié par l'atelier Lyam création en vue de contribuer à l'autonomisation de la femme congolaise. L'activité consacrée uniquement à la formation pratique est destinée à former trente femmes et jeunes filles vulnérables de la ville en perlage (fabrication d'accessoires, sacs, objets de décoration et autres avec des perles), développement personnel, éducation financière et e-commerce.

Rappelant le thème national du 8 mars, à savoir «Femme congolaise face aux enjeux de l'autonomisation », Chancelvie Mvila, fondatrice de l'atelier Lyam création et initiatrice du projet « Une femme un métier», a souligné : «Par cette activité, nous avons voulu apprendre à la femme à se prendre en charge en apprenant un métier.

Nous avons commencé la formation par le développement personnel, parce qu'il fallait d'abord conduire les femmes à changer leur manière de voir les choses, les préparer à affronter le monde du travail. Il est aussi important de rappeler à la femme sa valeur, son rôle dans la société et sa contribution dans le développement du pays».

Sur le lieu de formation règne une ambiance amicale. Les femmes assises autour des tables se consacrent avec enthousiasme, application et motivation aux différentes activités sous l'oeil vigilant de Chancelvie Mvila qui oriente, instruit, encourage et apprécie le travail réalisé par les participantes. Chaque réussite, chaque objet fabriqué, est accueilli avec joie et admiration et considéré comme une victoire pour celle qui l'a produit. En dix jours de formation, les partcipantes ont déjà pu fabriquer plusieurs objets. Un travail de qualité à encourager.

Toutefois, la fondatrice de l'atelier Lyam a déploré le manque d'accompagnement de cette initiative pourtant salvatrice. «Nous n'avons sélectionné que trente femmes par rapport à notre budget. Nous faisons tout avec nos propres moyens. La formation est gratuite, tout le matériel utilisé et les personnes ressources sont mis à disposition par l'atelier Lyam. Nous ne bénéficions pas d'un accompagnement, sinon on pouvait former plus de femmes», a-t-elle fait savoir.

En outre, l'atelier Lyam création prévoit une exposition-vente des objets fabriqués, le 17 mars, lors de la clôture de la formation. Cela, en vue de récolter des fonds qui permettront d'organiser une autre formation et donner la possibilité à d'autres femmes d'en bénéficier. Espérons que cette fois, l'atelier recevra le soutien nécessaire pour la réalisation de cette activité.