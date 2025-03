Tunisie: 25e journée - ESS - Y croire encore !

Les Etoilés, assommés par leur dernière défaite, n'en doivent pas moins relever la tête et avancer vers de nouveaux succès.

Il ne s'agit surtout pas de baisser la garde, à quelques rounds de la fin du championnat.

L'Avenir Sportif de Gabès, mal classé, reste sur une série de 3 défaites consécutives avec une seule victoire lors des 10 derniers matchs avant d'affronter l'ESS. L'Etoile, qui a vite passé l'éponge de la défaite contre l'ESZ, va tenter de se relancer pour accrocher de nouveau le podium. Seulement, Mohamed Mkacher a mal digéré le match perdu face à Zarzis, qui lui est resté en travers de la gorge, affirmant «qu'une défaite à Sousse n'est pas acceptable».

Le retour de Nessim Hnid est normalement acté pour cette fois, afin de sécuriser l'arrière-garde aux côtés de Dagdoug et Camara. L'effectif reste bien fourni et armé pour finir convenablement la saison, mais certains joueurs semblent ne plus être motivés. En effet, on apprend que Adem Ouertani, milieu de 22 ans, n'entre plus dans les tablettes de Mkacher depuis son dernier match disputé à Bizerte le 10 novembre 2024 (il serait proche du Parc A, n'ayant pas prolongé son contrat avec l'Etoile).

De plus, certains joueurs montrent des limites sur le plan technique. On pense à Chouchane, Chihi, Anan et consorts qui doivent se remettre en question et donner le plus escompté sur le terrain. «Il ne faut jamais abandonner» comme prétend le club et garder la main.

Vaincre ou rentrer dans les rangs

Si l'ESS n'empoche pas les 3 points de son déplacement face au 13e de la Ligue 1, à ce stade de la saison, elle peut quasiment dire adieu à une place continentale. Hormis le ST qui s'est incliné au stade municipal de Gabès, des équipes comme l'EST, l'USM et le CSS sont rentrées avec des points, alors que l'ESS doit leur emboîter le pas. Donc, face à la plus faible attaque en championnat, l'escouade de Mkacher n'a pas droit à l'erreur, notamment en défense, surtout que seul Ghedamsi manquera à l'appel. Mais comme l'ASG ne prend des points que dans son fief, méfiance, méfiance... La Zliza reste dure à cuire chez elle et va vendre chèrement sa peau.