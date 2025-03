Congo-Brazzaville: Eliminatoires de la Coupe du monde 2026 - Les Diables rouges ne sont plus concernés

Suspendus par la Fédération internationale de football association (Fifa), les Diables rouges du Congo ne disputeront plus leur match du 17 mars contre la Tanzanie et le 24 mars contre la Zambie, comptant respectivement pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, zone Afrique.

Le groupe E ne compte désormais que quatre sélections après le retrait de l'Erythrée et la suspension du Congo. Les matches du Congo qui ne vont pas se disputer n'auront pas de conséquences sur la position qu'il occupait. Au terme des trois premiers matches disputés, le Congo avait concédé deux défaites sur le terrain, respectivement 2-4 contre la Zambie puis 0-6 contre le Maroc, sans oublier le forfait contre le Niger alors qu'il devrait recevoir le Mena à Kinshasa.

Dans ce groupe, le Maroc assume son statut de favori. Avec trois victoires en autant de matches, le Maroc sera reçu, le 21 mars, par le Niger avant de recevoir la Tanzanie, deuxième du groupe avec six points, le 25 mars. La Zambie va chômer dans la suite de ces éliminatoires; ses deux prochains adversaires étant l'Erythrée et le Congo.

Dans le groupe A, l'Egypte se rapproche davantage d'une qualification. Avec dix points, il sera reçu le 21 mars par l'Ethiopie avant d'en découdre, le 25 mars, avec la Sierra Leone sur ses propres installations. La Guinée Bissau (deuxième avec six points) affrontera le 20 mars la Sierra Leone avant d'accueillir le Burkina Faso, le 24 mars. Peu avant il jouera, le 21 mars, contre le Djibouti.

Pendant ce temps dans le groupe B, la République démocratique du Congo (RDC) recevra, le 21 mars, le Soudan du Sud. Le Togo affrontera, le 22 mars, la Mauritanie, et le Soudan, leader du groupe avec dix points, défiera le Sénégal, deuxième avec huit points. Lors de la prochaine journée, le 25 mars, le Soudan recevra le Soudan du Sud, le Sénégal affrontera le Togo et la Mauritanie accueillera la RDC.

Dans le groupe C, trois équipes se tiennent à sept points, notamment le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Bénin. Les deux prochaines journées devraient les séparer. Le 20 mars, le Zimbabwe accueillera le Bénin. Le 21 mars, l'Afrique du Sud jouera contre le Lesotho et le Rwanda recevra le Nigeria. Le 25 mars, lors de la sixième journée, le Nigeria jouera contre le Zimbabwe, le Bénin contre l'Afrique du Sud et le Rwanda contre le Lesotho.

La bataille est aussi rude dans le groupe D où le Cameroun est leader avec huit points devant la Libye et le Cap-Vert (sept points chacun)... Le 19 mars, Eswatini recevra le Cameroun. Le 20 mars, le Cap-Vert affrontera l'Ile Maurice et la Libye jouera contre l'Angola. Lors de la sixième journée, l'Eswatini se mesurera, le 23 mars, avec l'Ile Maurice. Le 25 mars, l'Angola affrontera le Cap-Vert et la Cameroun jouera contre la Libye.

Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire, leader avec dix points, tentera de vaincre le Burundi qu'il affrontera, le 21 mars, avant de recevoir la Gambie le 24 mars. Le Gabon, deuxième du groupe avec neuf points, recevra les Seychelles le 20 mars avant de se déplacer à Nairobi pour affronter le Kenya, le 23 mars. Dans les autres rencontres, la Gambie jouera contre le Kenya, le 20 mars, et le Burundi sera aux prises aux Seychelles, le 25 mars.

Dans le groupe G, l'Algérie et le Mozambique, inséparables avec neuf points chacun, s'affronteront le 25 mars dans le cadre de la sixième journée décisive. Mais bien avant, l'Algérie sera reçue par le Botswana, le 21 mars, et le Mozambique recevra l'Ouganda, le 20 mars. La Guinée jouera contre la Somalie. Le 25 mars, le Botswana recevra la Somalie et l'Ouganda accueillera la Guinée.

Dans le groupe G, la Tunisie est leader avec dix points devant la Namibie (8 points) et le Liberia sept points. Pour le compte de la cinquième journée, le Liberia recevra, le 19 mars, la Tunisie. Le Malawi accueillera la Namibie le 20 mars. Le 21 mars, la Guinée équatoriale affrontera le Sao Tome et principes. Le 24 mars, la Namibie accueillera la Guinée équatoriale. Le Libera jouera contre le Sao Tomé et la Tunisie recevra le Malawi.

Dans le groupe I, la Republique centrafricaine (RCA) recevra Madagascar, le 19 mars. les Comores accueilleront, le 20 mars, le Mali. Le 21 mars, le Ghana jouera contre le Tchad. Le 24 mars, la RCA affrontera le Mali. Madagascar croisera le Ghana et le 25 mars, les Comores accueilleront le Tchad. Dans ce groupe, les Comores et le Ghana sont en tête avec neuf points, suivis de Madagascar, sept points, et du Mali, cinq points...