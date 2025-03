Congo-Brazzaville: Port de Pointe-Noire - Plus de 150 milliards FCFA pour l'extension du terminal à conteneurs

Le groupe Africa Global Logistics (AGL) a annoncé, le 10 mars, la signature par sa filiale Congo Terminal d'un accord de financement de 150 880 000 000 Francs CFA (230 000 000 euros) pour l'extension du terminal à conteneurs du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN).

L'aboutissement à la signature de l'accord a été rendu possible grâce à un tour de table bancaire conduit par Crédit du Congo et Attijariwafa Bank en qualité d'arrangeurs, et composé exclusivement de banques participantes congolaises, à savoir Crédit du Congo, EcoBank, Banque commerciale internationale, Banque sino-congolaise pour l'Afrique et BGFIBank Congo ainsi que d'autres marques d'intérêt de banques et d'institutions internationales.

Ce financement permettra la construction d'un nouveau quai de 750 mètres linéaires en 2027, avec une surface de 28 hectares et une profondeur de 17 mètres pour une durée des travaux estimée à trois ans, représentent un coût total de 361 millions d'euros. Cet investissement stratégique vise à renforcer la capacité opérationnelle de l'unique débouché maritime du Congo et soutiendra le développement économique du pays ainsi que de la sous-région.

« Le financement d'un projet du secteur privé d'une telle envergure est une première. Son aboutissement témoigne de l'engagement des banques locales à accompagner la croissance économique du pays, bénéficiant ainsi à nos clients, à la communauté locale et à l'ensemble des acteurs économiques impliqués », a déclaré Hicham Fadili, directeur général de Crédit du Congo.

Pour Anthony Samzun, directeur général de Congo Terminal, cette réalisation marque une étape majeure pour sa structure et pour le développement des infrastructures du pays. « Grâce à cette coopération avec l'ensemble des partenaires, le terminal sera capable d'accueillir les plus gros porte-conteneurs, contribuant ainsi à la fluidité des échanges commerciaux et à la compétitivité de l'économie congolaise sur la scène internationale», a-t-il précisé.

L'expansion du PAPN témoigne de la volonté du gouvernement congolais de répondre à une demande croissante du marché local et régional et renouvelle la confiance accordée à Congo Terminal, au regard de l'impact de ce projet sur l'essor économique du pays, le développement des activités locales et la création d'emplois.

« Le projet Môle Est s'inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités de l'État qui aspirent à faire du port de Pointe-Noire le hub de transbordement de référence pour toute la sous-région. Il illustre, en même temps, un partenariat public-privé fructueux et témoigne de l'engagement de toutes les parties prenantes à promouvoir la croissance économique du pays », a souligné Séraphin Bhalat, directeur général du PAPN.

Par ailleurs, du 24 au 28 février dernier, Congo Terminal a organisé le premier Kaizen régional réunissant les équipes du terminal ainsi que des experts métiers et les équipes Excellence opérationnelle d'autres entités du Groupe : Bénin, Cameroun, Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée et Nigeria. Le but est d'améliorer la productivité des tracteurs portuaires et réduire les temps d'attente des portiques et grues. Ce projet s'inscrit ainsi dans les multiples actions de Congo Terminal visant à améliorer les productivités navires et portiques au service des lignes.

Pendant une semaine, trois équipes se sont mobilisées pour résoudre les trois problématiques principales : réduire le temps de trajet des tracteurs portuaires, réduire les temps d'attente des tracteurs portuaires au chargement, optimiser les temps de changement d'équipe.

En tant que filiale d'AGL, Congo terminal est l'opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire, en République du Congo. L'entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs.